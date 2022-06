Plánovaný chodník i obytný komplex v části Zlína budí vášně

Manželé se totiž obávají, že má jít o příjezdovou cestu k novému obytnému komplexu, jenž je navržený na sousedních pozemcích. Radnice říká, že jde o cestu pro pěší, tedy pouze o chodník, který propojí dvě části Boněcka. Zbrankovým se to nelíbí.

„Je to náš majetek, do kterého jsme investovali peníze a máme záměr, jak ho do budoucna využít. Když bude změna provedena, tak ho nebudeme moci svobodně využít a případně ani moci zastavit bance a čerpat úvěr na výstavbu,“ reagovala Hana Zbranková.

Proti změně územního plánu podali manželé Zbrankovi připomínky. Podobně jako Pavel Pilař, jenž vlastní zahradu vedle. Také přes ni je navržený pás plochy, která se má změnit na veřejné prostranství. „Nemám nic proti spojovacímu chodníku, ale ať vede mimo moji zahradu,“ vzkázal Pilař.

Podle náměstka primátora Pavla Stojara, který má územní plánování v kompetenci, se v územním plánu počítá s chodníkem, nikoliv cestou. A ne kvůli plánované zástavbě, ale proto, aby se propojila horní část Boněcka se spodní, včetně Přílucké ulice, kde jezdí městská hromadná doprava.

„Školákům i chodcům se tak výrazně zkrátí cesta na zastávku trolejbusu na Přílucké ulici. Chceme, aby tato lokalita zůstala průchozí pro pěší. Nesouvisí to s plánovanou stavbou domů,“ podotkl Stojar.

Změnu navrhla komise místní části Příluky. Podle radnice bude případná výstavba chodníku podmíněná souhlasem vlastníků pozemků. Zbrankovi v této souvislosti zmínili, že v územním plánu je nová komunikace navržena ve stejné šířce jako stávající cesty. Navíc propojuje dvě slepé ulice tak, že by mohla sloužit jako příjezd k nové zástavbě. I proto mají pochybnosti, že má jít jen o chodník.

„A když chce někdo změnit charakter využití pozemku, měl by mít minimálně morální povinnost, aby nás o tom informoval,“ upozornila Zbranková na to, že je nikdo z úřadu o změně předem neinformoval.

Změnu musejí schválit zastupitelé

Podle radnice je však běžnou praxí, že se u změn územního plánu neoslovují přímo majitelé pozemků, kterých jsou stovky. Záměr se oznamuje veřejnou vyhláškou na úřední desce v elektronické podobě. „Obeslání všech majitelů pozemků by bylo téměř nemožné. Nemůžu říci, že bychom někoho nadstandardně oslovovali,“ sdělil vedoucí oddělení prostorového plánování radnice Ivo Tuček.

Podle něho je pás ploch pro chodník v územním plánu vymezený jen zjednodušeně. Výstavbu propojovací cesty tam podle něho neumožňuje už výrazný sklon svahu, přes který by vedla.

Námitkám majitelů pozemků zpracovatel změny územního plánu vyhoví, nebo ne. Změnu územního plánu pak budou schvalovat zastupitelé. Jde o podobnou situaci jako ve zlínském průmyslovém areálu Rybníky, který se má podle návrhu města změnit na plochu pro bydlení. Tamní podnikatelé si také stěžovali na to, že jim o tak zásadním kroku nikdo předem neřekl, a proti změně podali připomínky.

Obytný komplex, nebo bytové domy?

Pokud jde o navrženou zástavbu v lokalitě Boněcko II, má jít o obytný komplex s dvanácti byty. Podle místních nejde o rodinné, ale bytové domy. Územní plán přitom v tomto místě umožňuje jen individuální, ne hromadnou zástavbu.

„Investor chce pozemek vytěžit na maximum, ale jde o lokalitu, kde mají být rodinné domy. S tímto návrhem nebudeme souhlasit. Výstavbou komplexu bude výrazně narušen charakter současné zástavby,“ je přesvědčen Vojtěch Mařák, který by byl dalším sousedem novostavby.

Zástavba má podle dostupných návrhů čtyři podlaží, z nichž spodní slouží jako garáže, další tři pro bydlení. Dvě podlaží jsou částečně zapuštěná do svahu. Investorem je společnost Top Zlin Residences. Její zástupce však nechtěl záměr blíže komentovat. „V této lokalitě mi to nepřijde vhodné. Navržené budovy jsou s ohledem na okolní zástavbu příliš objemné,“ naznačil Stojar. „Podle mých informací je ale tento záměr v souladu s územním plánem, o konkrétních podmínkách zástavby tak bude rozhodovat stavební úřad,“ doplnil.

„Je to hraniční návrh. Z hlediska územního plánu jde ale o akceptovatelné maximum,“ tvrdí Tuček. Podle Stojara město chystá v územním plánu nové regulativy, které by podobným případům měly zabránit – například koeficient, jenž by stanovoval míru zastavění pozemku.