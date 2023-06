Ve Zlínském kraji žádnou z pošt nezachránili, Partner Plus se jim nevyplatí

A když se jim to nepodařilo, zvažovali, že by alespoň některou z nich provozovali v rámci programu Pošta Partner Plus. Ovšem nakonec ani k tomu nikde nepřistoupili, protože by to obecní rozpočty stálo až 100 tisíc korun měsíčně.

„Projednávali jsme to na radě města, ale je to pro nás finanční zátěž, kterou nejsme ochotní akceptovat,“ zmínil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Ve městě o této možnosti uvažovali v případě pobočky v Zašovské ulici, kde je i úřadovna města. „Nejde to integrovat s naší pokladnou, jsou to dvě oddělené služby. Takže bychom museli mít speciálního zaměstnance. A nevím, jak bychom řešili jeho zastupitelnost. Navíc to ekonomicky absolutně nedává smysl,“ doplnil Stržínek.

Podle starosty Vsetína Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by měla pobočka pošty Partner Plus smysl jenom tam, kde jsou poštovní úřadovny velmi daleko od sebe. Což ale podle něho není případ Vsetína, kde zůstanou dvě provozovny, jedna hlavní a druhá na sídlišti Ohrada. Původně měla být zrušena, ale město ji po dohodě s Českou poštou vyměnilo za pobočku v Rokytnici, která skončí, i když Čunek říkal, že ji bude chtít zachránit.

„Pokusili jsme se o to, ale vzhledem k tomu, že pošta měla zřejmě zadání od vlády nepolevit nikde, tak jí výměny nevadí, ale počet rušených poboček chtěla zachovat,“ řekl Čunek.

V Kroměříži zmizí dvě ze tří poboček a zachránit chtěli tu ve Velehradské ulici. Jednání však k takovému výsledku nevedla. Ve městě ale v červnu otevřeli novou a moderní poštovní pobočku na náměstí Míru, takže situace je tam o něco lepší než jinde.

Také proto k poště Partner Plus nepřistoupili. „Při finanční kalkulaci této možnosti jsme se dostávali k tomu, že by městský rozpočet přišla na 80 až 100 tisíc měsíčně, což jsme vyhodnotili jako nerentabilní výdaj,“ nastínil starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Projekt Pošta Partner Plus byl v minulosti zřízen kvůli zájmu developerů, kteří museli v nově zastavěné lokalitě zřídit poštu. „Nyní Česká pošta upravila podmínky pro provozování pošt Partner Plus s ohledem na možnosti obcí, a to jak technické, tak finanční,“ nastínil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Vstupní náklady jsou zhruba 50 tisíc korun a zahrnují školení, administraci, externí a interní označení nebo provozní materiál. Na dalších nejméně 25 tisíc vyjde IT podpora, servis oblastní pobočky, zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty nebo pravidelné školení personálu. „Česká pošta naopak platí provozovateli za uskutečněné transakce na pobočce, konkrétně šest korun za jednu operaci,“ upřesnil Vysoudil.

O služby Partner Plus Česká pošta stojí

V Uherském Hradišti zůstane ze tří provozoven jedna a stěžují si tam, že k tomu, aby posoudili možnou rentabilitu pošty Partner Plus, nedostali od České pošty patřičné podklady.

„Požádal jsem o to, aby mi poslali písemně, co to přesně obnáší. Slíbili, že to přijde obratem,“ naznačil starosta Stanislav Blaha (ODS) na jednání zastupitelstva minulý týden. „Nedostal jsem nic dodnes, i když jsem to urgoval. Pořád jsem jim dával šanci, aby mi sdělili, jak to je. Nemám co předložit zastupitelstvu.“

Podle Vysoudila jsou však zástupci České pošty okamžitě ochotní dohodnout si schůzku s obcemi a připravit jim konkrétní podmínky pro otevření pošty Partner Plus, aby jim vyhovovaly.

Starostové se také obávají toho, že stávající pobočky nemusejí větší nápor lidí zvládnout, zvláště tam, kde zůstane jenom jedna. To je případ Valašského Meziříčí, kde se ze čtyř ruší tři.

„Jsem přesvědčený o tom, že tlak na hlavní pobočku bude tak velký, že bude kolabovat. Podotýkám také, že není bezbariérová. Lidé z České pošty ale tvrdí, že jsou připraveni otevřít víc přepážek, že budou schopni obsloužit větší množství lidí, tak uvidíme,“ řekl Stržínek.

„V tuto chvíli si nedovedu představit, že to zvládnou dobře,“ podotkl na adresu zachovaných poboček ve Vsetíně Čunek. „Ale třeba Česká pošta udělá nějaká opatření, která nás překvapí,“ vzkázal.

„Přetíženosti poboček se neobáváme,“ reagoval Vysoudil. „Za posledních pět let klesl zájem o služby na pobočkách o čtyřicet procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb v online prostředí. Ve Valašském Meziříčí mají navíc klienti možnost využít i některou z šesti externích Balíkoven nebo čtyř Balíkoboxů,“ doplnil. Zmínil také, že pokud se chce člověk vyhnout čekání ve frontě, může se na pobočku předem objednat.