Od zrušení poboček pošty uběhly dva měsíce, velké fronty jsou jen občas

Například na centrální poště ve Vsetíně, kde byly zrušené tři pobočky. „V určitých dobách se tam čeká podstatně déle. Kolem třetí a čtvrté hodiny odpoledne, když jdou lidé z práce, je tam nával. Je to horší, než bývalo,“ popsal starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Lidé se na nás obracejí, ale říkáme jim, ať to řeší s Českou poštou. Problém to určitě je. Město je teď víc zatíženo dopravou,“ dodal.

Více lidí totiž jezdí za poštovními službami do centra autem a hledá tam volné místo k zaparkování. Ve Vsetíně zůstaly tři pobočky včetně poštovního depa. Další funguje na sídlišti Ohrada.

„Reálný stav v prázdninovém provozu je takový, že fronty se tvoří nárazově a jsou pružně odbavovány,“ reagoval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. „Současný počet pošt ve Vsetíně reflektuje poptávku klientů po poštovních službách stejně, jako je tomu v ostatních městech. Pokud by byla například hlavní pošta přetížená v běžném provozu, jsme připraveni situaci pružně řešit a posílit provoz,“ vzkázal.

Tři ze čtyř provozoven skončily v polovině roku ve Valašském Meziříčí. Dlouhé fronty tam nebývají, což však může být díky prázdninám. Od září může být situace horší. „Když se tři ze čtyř poboček zruší, tak se to musí někde promítnout,“ obává se starosta Robert Stržínek (ANO). A přidal jednu negativní zkušenost. Pošta je ve zvýšeném podlaží, k němuž vede asi deset schodů. Na místě je pojízdná plošina, ale schází rampa. Což pro mnoho důchodců, invalidů a maminek s kočárky znamená potíže.

„Míváme zoufalé volání seniorů, že pošta není bezbariérová, protože jsou tam schody. Mají tam plošinu, jenže ji nikdo nechce používat, protože je to složité. Musíte zazvonit, někoho přivolat. A pro maminky s kočárky je to úplně nepoužitelné,“ naznačil Stržínek.

Zákonu je podle něho vyhověno, ale s funkčností je to horší. Valašské Meziříčí navíc před několika lety navrhovalo, že by se finančně podílelo na výstavbě nájezdové rampy. Česká pošta to odmítla. „Po vyhodnocení všech možností na zajištění bezbariérovosti bylo jako nejvhodnější řešení vybráno vybudování plošiny, která jak handicapovaným, tak i lidem s omezenou pohyblivostí zajistí přístup na pobočku. Plošina je běžně klienty využívaná,“ sdělil mluvčí Vysoudil.

Služba Pošta Partner Plus je pro města drahá

V Uherském Hradišti a v Uherském Brodě zrušili dvě ze tří poboček, ale žádné stížnosti obyvatel na dlouhé čekání nemají. Uherskobrodský místostarosta Ladislav Kryštof však sám líčí, že když byl na poště ihned po otevření pobočky, musel čekat. „Trvalo to asi půl hodiny a pak jsem odešel, protože jsem neměl čas. Potom jsem přišel před zavřením a měl jsem to vybavené za pár minut,“ popsal Kryštof.

V Kroměříži také skončily dvě ze tří poboček, ale byla tam otevřena jedna nová. A situace je momentálně dokonce o něco lepší. „Žádné připomínky občanů nejsou,“ konstatoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Česká pošta tvrdí, že i v dalších městech, kde služby omezila, je stav dobrý. „Na zmíněných pobočkách je situace s odbavením klientů plynulá, žádné výraznější problémy zde nezaznamenáváme. Situaci nicméně sledujeme a v případě nárůstů v poprázdninovém období jsme schopni reagovat,“ slíbil Vysoudil. „Větší počet zákazníků se vyskytuje ihned po otevření pobočky pošty, nicméně ti jsou většinou velmi pružně odbaveni,“ doplnil.

Česká pošta se přetížení poboček neobává i proto, že za posledních pět let klesl zájem o její služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky níž lze zařídit řadu služeb v online prostředí. V Uherském Hradišti plánuje zavést takzvanou e-poštu, což je přepážka odbavující pomalé transakce, například klienty Czech Pointu.

Města, kde se rušily pobočky, uvažovala o tom, že by alespoň některou z nich provozovala v rámci programu Pošta Partner Plus. Nikde k tomu nakonec nepřistoupili, protože by to obecní rozpočty stálo až 100 tisíc korun měsíčně.„Projednávali jsme to na radě města, ale je to pro nás finanční zátěž, kterou nejsme ochotni akceptovat,“ dodal Stržínek.