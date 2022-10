Nekonečná kauza žije dál, Roman Čechmánek se odvolal proti podmínce

„Jednání zatím není nařízeno, soudce pravděpodobně studuje spis,“ nastínil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. „Pokud by odvolací soud zjistil u soudu prvního stupně pochybení, které by nešlo napravit při veřejném jednání, tak by bylo možné zrušit ho v neveřejném jednání,“ doplnil.

To se ostatně stalo už dříve, když odvolací soud rušil osvobozující verdikty. Celkem už byly tři, teď se případem slavného sportovce zabývá už počtvrté. Poprvé ale i odsuzujícím verdiktem.

Někdejší olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa byl shledán vinným ze zločinu podvodu. Měl se ho dopustit tím, že si u firem i lidí objednával práce na svých nemovitostech, zejména minipivovaru s restaurací ve Zlíně. Za ně však neplatil.

Některé dodavatele tak přivedl do existenčních potíží. Sám skončil v insolvenci. Škoda, již měl způsobit, přesáhla 7 milionů korun, poškozených je kolem dvaceti. Čechmánkovi hrozilo až osm let vězení, žalobce navrhoval maximálně 4 roky za mřížemi.

Obhajoba nesouhlasí ani s podmínkou na tři roky s pětiletým odkladem. Čechmánek od začátku případu říká, že nechtěl nikoho podvést a že pouze špatně investoval, na což později i sám doplatil krachem. „Obžalovaný podal odvolání do odsuzující části rozsudku, jak do výroku o vině, tak o trestu,“ nastínila Klára Belkovová, mluvčí brněnského krajského soudu, pod který zlínská pobočka patří.

Vrchní soud může rozsudek potvrdit, rozhodnout sám jinak, případně ho zase zrušit a vrátit případ k novému projednání. Když toto udělal posledně, nařídil také, aby se ve Zlíně případem zabýval jiný soudce. Stalo se tak a poprvé padl i odsuzující verdikt, byť jen částečný.

Skutečnost, že Čechmánek v letech 2011-14 dodavatelům neplatil, je jasná. Klíčová otázka však zní, jestli si práce objednával i v době, kdy už věděl, nebo jen mohl tušit, že je nezaplatí. Uznán vinným byl za činy od března 2013, kdy už nedisponoval hotovostí a na jeho majetku vázly zástavy. Ve starších případech byl zproštěn obžaloby.

Podle obhajoby však bylo zásadní, že se Čechmánek dostal na základě návrhů věřitelů do insolvenčního řízení a nemohl nakládat se svým majetkem.

„Finance by už dávno měli. Ale tím, že tři poškození dali návrh na insolvenční řízení, jsou v situaci, že nemají nic oni ani pan Čechmánek,“ konstatoval už dříve obhájce Tomáš Štípek.

