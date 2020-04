VIDEO: Čápi čelili náletům, hnízdo s vejci ale před rivaly uchránili

„Atak trval minutu, možná déle. Říkala, že slyšela neustálé syčení a klapání. Byla z toho prý paf, tak stačila natočit jen asi čtrnáct vteřin,“ sdělil iDNES.cz ředitel základní školy Jan Zábranský.

Podle odborníků nejsou podobné nálety běžné.

„Ale výjimečně se stává, že se na už obsazené hnízdo snaží dostat jeden nebo i dva ptáci. Přítomnost až takového hejna čápů je ale raritou,“ říká místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

„Můžou to klidně být ptáci, kteří tudy jen protahují na severní Moravu, do Polska, Pobaltí. Každopádně to může být dost tragické a může dojít až k úhynu čápů, protože přece jen dost razantně bojují,“ doplnil.

Na komíně hostince U Čápa v Záhlinicích na Kroměřížsku čelil v roce 2016 útoku jednoho čápa pár střežící vejce, což zachytila webkamera. Agresor oba rodiče vyhnal, vejce vyházel a na hnízdě zůstal sám.

Podle Šafránka podobné boje neznačí, že by bylo k dispozici málo čapích hnízd.

„Každým rokem jsou některá hnízda neobsazená, nebo je v nich jen jeden čáp. Podle toho se tedy zdá, že jich je dost. Ale samozřejmě o některá hnízda může být větší zájem, protože jsou v lokalitě, kde je víc potravy nebo se místo ptákům zdá z různých důvodů atraktivní, to my nedokážeme posoudit,“ poznamenal ornitolog.

Staroměstské hnízdo je v provozu druhým rokem. Původně čápi hnízdili na 25 metrů vysokém komíně bývalé školní kotelny, která však šla k zemi. Nyní je hnízdo na stejném místě na speciálním ocelovém sloupu, za který radnice zaplatila 770 tisíc korun. Čápy zde snímá webkamera, v době úterního souboje však ještě nefungovalo archivování snímků.

„Když čápi posuzují vhodnost místa, asi u nich úplně neplatí, že čím vyšší, tím lepší. Úplně nejvyšší komíny ve výšce třeba padesát metrů neobsazují. Výš se cítí bezpečněji, ale je to vždy jen relativní, protože třeba v Dřevohosticích na Přerovsku se stalo, že hnízdo spadlo na střechu,“ uvedl Šafránek.

Loni ve Starém Městě premiérově hnízdila dvojice čápů.

„Myslím, že minulý rok zde byli lidově řečeno amatéři, protože se jim nepovedlo mít mláďata. Vejce sice měli, ale nic z toho nebylo, i v zimě ho nechávali delší dobu prochladnout. Tak držíme pěsti, aby se to povedlo letos, kdy se zdá, že jde o jiné čápy. Už mají tři vejce a starají se o ně rozhodně lépe,“ všímá si ředitel školy.