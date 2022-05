Lidem ve Zlíně vadí nové bytovky u řeky. Dodržujeme normy, hájí se investor

Už když se oba bytové komplexy před pár lety povolovaly, někteří místní lidé byli proti. Navíc jde o projekty, které velmi výrazně mění vzhled této části Zlína. Poměrně mohutné stavby nahradily i několik prvorepublikových vil a vedle nich stojí většinou jen rodinné domy.

Řeč je o 110 bytech, které vyrůstají na Tyršově nábřeží, a o dalších 20 bytech, jež se dokončují v nedaleké Čepkovské ulici.

První z nich mají být hotové příští rok v létě či na podzim. V třípatrových domech s ustupujícím čtvrtým patrem budou byty od 1+kk až po 5+kk s terasou a výtahem. Každý s jedním stáním pro auto v přízemí.

Podle spolku Na domově, který nespokojení obyvatelé založili, stavba nemá zajištěný dostatek parkovacích míst, schází tam dětská hřiště či odpočinková zóna, což by podle nich mělo být součástí moderního bydlení. Plochu považují za maximálně zastavěnou.

„Je to na úkor zeleně typické pro Zlín, životního prostředí a šité na míru developerovi tak, aby z území vytěžil maximum finančních prostředků,“ míní předseda spolku Jiří Zemanec.

Řídíme se zákonem, říká developer

Podle něho navíc není dodržen vyhláškou stanovený třímetrový odstup domu od okraje místní cesty.

„Spoustě lidí došlo, jak je to velké, až když vidí, jak to roste. Na papíře si to neuměli představit,“ reagoval zástupce developerské firmy Downtown Invest Michal Malaník. „Máme to řádně povolené, dodržujeme předpisy a řídíme se zákonem,“ odmítá námitky.

Podobné výhrady mají obyvatelé vůči bytovce v Čepkovské ulici, kde jsou byty od 1+kk po 4+kk. O její kolaudaci chce investor zažádat už letos v červenci. Zemanec tvrdí, že je objekt budovaný v rozporu se stavebním povolením.

„Byl zvětšený objem stavby, snížila se odstupová vzdálenost od okraje místní komunikace a navýšil se počet jednotek z 20 na 23,“ řekl Zemanec. Zmíněných 23 jednotek nechal investor zapsat do katastru nemovitostí. V tomto případě je podle Zemance vzdálenost domu od okraje Čepkovské ulice jen 2,2 až 2,3 metru.

Místo 19 bytů 23? Změny jsou v limitech

Investor měl původně povolených 19 bytů. Malaník však tvrdí, že se po projednávaných úpravách dispozice změnila, a tím se zvýšil počet bytů na 20 plus jeden ateliér. Zmíněných 23 jednotek je podle něho v katastru uvedeno proto, že je tam započítaná i výměníková tepelná stanice a trafostanice.

„Nikdy nepostavíte stavbu tak, jak byla povolená na začátku. Ale změny jsou vždy dány limity stavebního úřadu, pokud jde o objem a umístění stavby. A ty dodržujeme,“ tvrdí Malaník. „Dům opticky vypadá, že je k silnici blíže, než byl povolený, ale odstupy se měří podle katastrálních map, ne podle toho, kde začíná asfalt,“ doplnil.

Podle Malaníka mohou být odstupy menší i na základě výjimek. Zmínil také, že není možné libovolně zvyšovat počet bytových jednotek, a to i proto, že by muselo adekvátně přibývat parkovacích stání. „Parkovacích míst je navržených tolik, kolik požaduje norma,“ sdělil Malaník.

Stavební úřad podle jeho vedoucího Petra Skácela řešil v případě domu na Čepkovské ulici dvě žádosti o změnu, které sloučil do jednoho řízení, jež je ještě v běhu. Má jít jen o vnitřní úpravy. Jedna změna dispozice se měla týkat i zástavby na Tyršově nábřeží.

„U obou staveb byly posuzovány také počty parkovacích míst, které vyhovují normě,“ řekl Skácel.

Úřad jde stavebníkovi na ruku, míní odpůrci

Podle něho nová bytovka v Čepkovské ulici navazuje na uliční čáry původních staveb. Připustil, že u této stavby nebyl dodržen odstup od vozovky, což podle něho umožňuje výklad příslušných ustanovení prováděcích vyhlášek stavebního zákona. V případě Tyršova nábřeží podle něho stavební úřad uděloval výjimky k menšímu odstupu od sousedních pozemků.

„Investor staví v obou případech podle ověřené projektové dokumentace,“ doplnil Skácel.

S tím odpůrci zástavby nesouhlasí. „Stavební úřad dělá vše proto, aby vyhověl privilegovanému stavebníkovi,“ poznamenal Zemanec.

Pokud by chtěl investor stejný záměr povolit dnes, asi by se mu to nepodařilo, protože území příliš zaplňuje stavbami. Povolení si však stihl vyřídit ještě před změnou územního plánu v roce 2020, kterou se upravovala jeho textová část tak, že nová zástavba má v této lokalitě respektovat strukturu a charakter okolní zástavby.

„Dům v Čepkovské ulici zastavuje snad 90 procent pozemku,“ nastínil vedoucí oddělení prostorového plánování radnice Ivo Tuček.

Ani v případě Tyršova nábřeží nová zástavba příliš neodpovídá té okolní, na druhou stranu ale bytovky nahradily například také nevzhledný areál skladiště.