Židle a křesla od Macka znali všichni, sám autor ale upadl v zapomnění

Mezi odborníky je však nápaditý tvůrce nábytku, který se rád pouštěl i do odvážných návrhů, velmi uznávaný.

„Byl šikovný, respektovaný a velice vážený,“ připomíná ředitelka Národního centra nábytkového designu Dagmar Koudelková. Zároveň je kurátorkou výstavy k výročí nedožitých 80 let, kterých by se Macek dožil v říjnu.

Po vystudování střední dřevařské školy v Bystřici nastoupil do národního podniku TON, kde působil bezmála 40 let. Věnoval se především tvorbě úspěšných modelů sedacího nábytku z ohýbaného dřeva určeného k sériové výrobě. Zejména v 70. a 80. letech se ale podílel i na dalších prestižních projektech.

„Například na návrzích sedacího nábytku pro Palác kultury v Praze a hotel Praha, pracoval na rekonstrukci Národního divadla v Praze,“ popsala Koudelková.

Kromě židlí navrhoval Macek i stoly, židle a věšáky. Za svou práci získal řadu ocenění, během 80. let byla některá z jeho děl ohodnocena titulem Nejlepší výrobek Ministerstva průmyslu, Nejlepší výrobek Nábytkářského průmyslu a získal i Zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu spotřebního zboží či titul Česká židle.

Jeho nejúspěšnější model, který se však už dnes nevyrábí, je židle číslo 615 311 1050 s děleným opěradlem spojeným krátkou horní spojkou.

Vymyslel přes 850 návrhů

„Přesto to měl jako designér těžké,“ podotýká Koudelková, která Macka poznala osobně v 90. letech, kdy od něj brala návrhy pro Moravskou galerii v Brně. Právě v ní se nachází jeden z jeho výjimečných návrhů – elegantní červeně lakované vyplétané křeslo. „Oproti svým starším kolegům neměl možnost tvořit stejně svobodně a volně,“ říká.

Většinu výrobních vzorů musel Macek tvořit obměnou starších návrhů, využívat stávající díly a musel se držet dobových trendů. „Ty směřovaly od 70. let k jednoduchým formám hranolových židlí a v 80. letech pak k typu řezaných židlí,“ doplnila Koudelková.

Macek byl přitom originální autor, jenž se nebál navrhovat prototypy židlí s unikátním tvarovým řešením. Ač sám vytvořil přes 850 návrhů, do výroby se dostaly jen některé. „Pro TON znamenal mnoho a má velkou zásluhu na tom, jak se podnik vyvíjel,“ vyzdvihla ředitelka Národního centra nábytkového designu.

Výstava v prostorách bystřického zámku ukazuje Mackovy výrobky, ale také prototypy, kresby a fotografie, jež připomínají jeho celoživotní úsilí vytvořit „dobrou židli“. Lidé si ji mohou prohlédnout denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 16. října.