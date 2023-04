Bývalý hotel Podhoran dál hyzdí Bystřici, radnice zvažuje jeho prodej

Prostranství před radnicí zdobí restaurovaná kašna, lidé kráčí po úhledné dlažbě, roste tady nová zeleň. Po loňské rekonstrukci části náměstí v Bystřici pod Hostýnem však stále zůstává jedna znatelná kaňka.

S upraveným prostorem ostře kontrastuje chátrající budova bývalého hotelu Podhoran, která stojí v těsném sousedství městského úřadu. A podle všeho se tento stav v nejbližších letech nezmění.

„Realisticky se na to musíme dívat tak, že to bude ještě běh na dlouhé roky,“ naznačil starosta Zdeněk Rolinc, který vede město od loňských podzimních komunálních voleb.

Podle něj bude chtít vedení radnice s celou záležitostí pohnout alespoň ve formě vypracované projektové dokumentace nebo zisku příslibu dotací. „Ale myslím, že finále se v tomto volebním období nedočkáme,“ připustil Rolinc.

Město koupilo budovu v roce 2017 za necelých 17 milionů korun. Podhoran předtím vlastnil podnikatel Radovan Křemeček a bývalý vyhlášený hotel fungoval jako ubytovna pro nepřizpůsobivé. Tehdejší nájemníci objekt téměř kompletně vybydleli, navíc v centru města přibylo výtržností a problémů. Po několikaletém dohadování se o ceně tak radnice kývla na nákup.

„Po dlouhých úvahách jsem dospěl k jedinému závěru, že Podhoran zkrátka koupit musíme,“ uvedl tehdejší starosta Zdeněk Pánek.

Je to danajský dar, myslí si starosta

Bystřici tím však vyvstal další problém. Opravit a uvést do chodu velkou třípatrovou budovu na náměstí totiž vyžaduje značnou investici. „Podhoran je takový danajský dar. Objektivně musím uznat, že jeho koupí se vyřešila otázka s ubytovnou. Na druhou stranu je na stole otázka, co teď s ním,“ poukázal Rolinc.

Loni vznikla studie městského architekta Tomáše Jalůvky, která navrhuje rekonstrukci Podhoranu tak, aby sem mohly zamířit odbory městského úřadu a vznikl prostor pro knihovnu či infocentrum. Cenovka? Zhruba 150 milionů korun.

Stávající vedení radnice se se studií ztotožňuje. „Přestěhovaly by se sem kanceláře úřadu, které jsou teď rozmístěné po celém městě. Knihovna by zase mohla opustit prostory v mateřské školce, kde se uvolní kapacita,“ vyjmenoval plusy Rolinc.

Město má k dispozici také pracovní verzi jiné studie, která počítá s výraznějšími přestavbami a cenou okolo 200 milionů korun. Zároveň ale uvažuje o možnosti nabídnout hotel soukromému investorovi. Ten by mohl objekt zrekonstruovat částečně pro potřeby města, částečně pro provozování služeb.

Pokud se město pustí do proměny samo, zřejmě se nevyhne úvěru. Přestože se Podhoran podařilo loni zařadit do databáze brownfieldů, a je tak možné na jeho opravu žádat až o padesátiprocentní dotaci. „I tak je to ekonomicky velké sousto,“ upozornil starosta a otevřeně přiznal, že aktuálně to není zásadní věc. „Priority máme ve změně koncepce sportu, převzetí majetku tělovýchovné jednoty, úsporném veřejném osvětlení a dalších věcech,“ nastínil Rolinc.

Město má více možností

Jeho předchůdce Pánek, který je nyní opozičním zastupitelem, si naopak myslí, že by mělo řešení Podhoranu dostat přednost.

„Podhoran nám hyzdí centrum a nenaplňuje představy občanů, jak by mělo město fungovat,“ řekl Pánek. „Jde o spor koncepcí. Řekl bych, že sjednocením úřadu a vytvořením místa ve školkách pomůžeme všem. Ne jenom sportovcům,“ míní bývalý šéf radnice. Pomoci s financováním by podle něj mohl i prodej městského majetku, který radnice nutně nepotřebuje.

Místostarosta Mojmír Heryán počítá s vícezdrojovým financováním. „Pracujeme na tom od té chvíle, co jsme přišli do funkce. Udělali jsme kroky směrem k řešení brownfieldu a možnosti dotačních titulů,“ poznamenal. Se stavebními pracemi na Podhoranu by rád začal už v současném volebním období, i když připouští, že to bude spíše až k jeho konci. A také on zdůrazňuje, že možností, jak Podhoran opravit, je více.

„Budeme chtít zastupitelům k posouzení předložit několik schůdných variant. Pokud bychom například našli vhodného soukromého investora, nemusela by to být pro město tak velká finanční zátěž,“ upozornil Heryán.

Pánek připomněl, že v minulosti už se soukromníky jednal. Ve hře byla varianta, že by budovu město prodalo a pak si část prostor pro své potřeby pronajímalo. „Developeři však kalkulují s rychlou návratností investice, což se neslučuje s principy veřejné správy,“ dodal.