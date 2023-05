Třetí nejstarší budova ve Zlíně chátrá už 20 let, opravu blokují spory

Zlínští radní schválili vypracování statického posudku, který odpoví na otázku, jestli je možné budovu zachránit opravou. A vyloučí také případnou obavu, že by byla v havarijním stavu a hrozil její pád.

„Nepředjímal bych výsledky posudku, ale podle architektů by neměly být nosné konstrukce v příliš špatném stavu,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Ale pokud by se dělala rekonstrukce, mohly by se dělat zásahy do jejích stropních či jiných konstrukcí, kromě těch obvodových.“

Posudek je dalším krokem na cestě k záchraně budovy, o což se město už delší dobu, avšak zatím neúspěšně snaží. Nejprve musí vyřešit potíže s majitelem sousedních pozemků, které dům obepínají ze tří stran. Vlastní je firma Eko-Unibau podnikatele Jaroslava Čecha, jenž kvůli nim vede soudní pře.

Město se loni chtělo dohodnout s investorem, který by plochy získal a potom částečně směnil s městskými, s tím, že by vedle budovy bývalého soudu postavil nový komerční objekt. To se však nepodařilo dotáhnout do konce „Druhá možnost je, že si to město opraví bez dalších stran,“ nastínil Brada.

Město by chtělo budovu opravit tak, aby v jejím přízemí byly gastro provozy, což by navazovalo na sousední tržiště Pod Kaštany, a v dalších podlažích mají vzniknout kanceláře. Dříve ji chtělo i prodat, což už dělat nehodlá. Mimo jiné i proto, že jde o třetí nejstarší budovu ve Zlíně z roku 1565, jak napovídá číslo popisné 3. Původně sloužila jako pivovar, novou podobu jí dal před zhruba sto lety baťovský architekt František Lýdie Gahura.