Soud opět řeší otce lihového bosse, obhajoba zpochybňuje klíčový důkaz

Podle žalobce v letech 2005 až 2013 z nelegální lihové činnosti dostali dohromady zhruba půl miliardy korun, které investovali do nemovitostí, cenných papírů či akcií.

Obhajoba však nově zpochybnila klíčový důkaz, který je používaný také v dalších lihových kauzách. Jde o takzvané černé účetnictví, což jsou finanční záznamy v elektronické podobě o finančních příjmech z nezdaněného lihu.

V tomto případě jsou tato data používaná jen z neověřené kopie. Ověřená kopie přitom měla být pořízena z paměťové karty, již policie nalezla při domovní prohlídce.

„Autentičnost a validita zajištěných datových stop je tímto zpochybněna,“ je přesvědčený Březinův obhájce Martin Klimo.

Tato pochybnost má být podle něho ve prospěch obžalovaných. „Znalec uvedl, že nelze jednoznačně vyloučit, že by do zajištěné datové stopy nemohla zasáhnout třetí osoba,“ nastínil Klimo.

To by znamenalo, že údaje o nelegálním lihu mohl někdo upravovat, tedy například položky mazat či je přidávat, čímž by tento důkaz zkreslil.

Státní zástupce v tom ale problém nevidí, protože oficiální kopie by měla být u brněnského krajského soudu, který řeší jinou kauzu lihového bosse a jeho kompliců. „Pokud bude mít zdejší soud pochybnosti o autenticitě těchto souborů, není nic jednoduššího, než si to ověřit,“ míní žalobce Radek Bartoš.

Doplnil, že některé částky z černého účetnictví se přesně nebo částečně shodují s těmi, které přišly na účet Vladimíra Březiny a Stanislavy Kudlejové. Březina u soudu tvrdil, že šlo peníze, které mu vraceli dlužníci, mezi nimiž byl i jeho syn. „Nebyl však schopen uvést jedinou osobu, která by tak měla učinit,“ upozornil Bartoš.

Zlínský okresní soud už oba obžalované, jimž hrozí až 8 let za mřížemi, dvakrát osvobodil. Brněnský soud ale rozsudek vždy zrušil.

Zlínský soudce Pavel Houdek opakovaně odůvodnil osvobozující verdikt tím, že nelze s jistotou zjistit, jaké peníze pocházejí z trestné činnosti. „Ani po opětovném posouzení všech důkazů soud nemá jistotu, a proto je zprošťující rozsudek,“ zmínil loni Houdek. Dnes případ odročil na neurčito.