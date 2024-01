Když ve Zlíně mrzlo, bruslilo se. Možností k tomu bylo více, než je dnes

Bruslívali například na betonovém hřišti mezi školami ve Štefánikově ulici, kde dnes stojí budova Univerzity Tomáše Bati. Místo hřiště za teplárnou, která je součástí baťovského areálu, vznikl supermarket. Totéž se stalo na Vršavě. Ovšem stejně jako tenkrát, tak i dnes si mohou lidé zabruslit na řece Dřevnici, když zamrzne.

„Sportovní vyžití patřilo nejen v baťovském Zlíně k tradičním způsobům trávení volného času, v letních i zimních měsících. Tradičním střediskem zimních sportů pro zlínské obyvatele byly Javorníky, ale když tomu sněhové podmínky přály přímo ve městě, když zamrzly místní řeky a potoky, tak zlínské děti a mládež nezaváhaly,“ nastínil ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce David Valůšek.

„Okamžitě toho využily a oddávaly se zimním radovánkám přímo ve městě. Využívaly všech vhodných ploch. Zlín má v tomto ohledu výhodu, že je v uzavřeném údolí, takže nebyla nouze o nejrůznější sklony svahů přímo ve městě nebo v jeho blízkém okolí,“ doplnil.

Jako důkaz jeho slov může posloužit to, že se sáňkovalo na svahu pod Památníkem Tomáše Bati i v sadu Svobody pod budovou zámku. Pokud jde o bruslení, pokrytá ledem bývala i menší hřiště ve čtvrti baťovských domků na Podvesné či v Lesní čtvrti. Menší ledová plocha byla také poblíž Horákova mlýnu, tedy v lokalitě, kde je dnes na Vršavě střelnice.

„Je zjevné, že i zamrazovali plochy hřišť, takže museli využívat místní infrastrukturu, která jim to umožňovala,“ zmínil Valůšek.

V blízkém okolí byly na bruslení oblíbené Zboženské rybníky, kde měla firma Baťa rekreační středisko pro své zaměstnance. Podporovala letní i zimní sporty se snahou o to, aby byly co nejvíce organizované. Mělo to své důvody.

„Práce u Bati byla fyzicky náročná a bylo potřeba, aby lidé byli v dobré kondici. Takže relaxační sport a rozvíjení fyzické zdatnosti se ve Zlíně vždycky podporovaly a propagovaly. K tomu logicky patřilo soutěžení,“ přiblížil Valůšek.

Takže se pěstovaly i klubové sporty, už za první republiky ve Zlíně existoval hokejový klub v Prštném, který si vybíral talenty právě i z chlapců, kteří se proháněli na Zboženských rybnících.

Jen se někdy podle dobových fotografií zdá, že dříve bývalo k zimním sportům více příležitostí než dnes, protože v dnešní době nebývají celá zimní období příliš bohatá na sníh a neprovází je tak nízké teploty. Současné mrazivé dny jsou alespoň částečnou výjimkou potvrzující pravidlo.