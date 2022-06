V kraji chytili za měsíc víc běženců než za rok, dodávky jich vozí desítky

Bílá dodávka s českou registrační značkou přejela hraniční přechod se Slovenskem ve Střelné. V plánu měla pokračovat přes Česko dál na západ. Jenže plány jsou od toho, aby se měnily. A tímto konkrétním zamíchala policejní kontrola hned za hranicemi.

„Policisté zastavili vozidlo, které řídil pětatřicetiletý cizinec. Uvnitř dodávky byli běženci z Blízkého východu,“ uvedl vrchní inspektor krajského policejního ředitelství Petr Jaroš.

Celkem jich bylo 31, z toho pět dětí a jedna žena. Během května je to na území Zlínského kraje třetí podobný záchyt. Celkový počet činí 98 běženců. Ačkoliv ve srovnání například s jižní Moravou jde stále o nízké počty, v kraji představují zásadní nárůst. Za celý loňský rok totiž bylo na jeho území zachyceno pouze 33 běženců.

„Přijeli ukrytí v kamionech, do kterých se dostali po proříznutí plachty, nebo se ukryli na podvozku. Jiní překročili hranice pěšky nebo v dodávce,“ popsala mluvčí krajské policie Simona Kyšnerová. Nyní mají policisté zřejmě co do činění se třemi po okraj naplněnými dodávkami za sebou.

Hledat vysvětlení prudkého nárůstu je v tuto chvíli předčasné. Necelá stovka běženců je příliš málo na to, aby se jasně ukázala například změna tranzitní trasy. Možné to však je. Vzhledem k nedávnému mezinárodnímu zátahu na převaděče mohou řidiči s nelegálním nákladem hledat jiné cesty.

Rakouští policisté totiž při zmíněné akci pozatýkali 205 lidí na trase Rumunsko – Slovensko – Česko – Rakousko. Řidiči využívali hlavně přechody na jihu Moravy, které nabízejí jednodušší a rychlejší cestu než kopcovitý terén na hranicích ve Zlínském kraji.

Jihomoravská policie také pracuje s podstatně jinými čísly běženců, které odhalila. Letos za první čtyři měsíce evidují 140 lidí, loni jich bylo 483 a předloni, kdy uprchlickou vlnu načas uzemnila pandemie koronaviru, se pokusilo překonat hranice 171 lidí. „V letošním roce jde převážně o občany Sýrie a Afghánistánu,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Cizince bez dokladů hledal i vrtulník

Mezinárodní gang převaděčů využíval malé dodávky a vozil přibližně třicetihlavé skupiny. To jsou paralely se záchyty ve Zlínském kraji. V posledním případě policisté zajistili dodávku i řidiče, jen co stačil přejet hranice. Běžence si pak převzali policisté z pohotovostního a eskortního oddělení.

„Mívají u sebe jen příruční zavazadla, nic víc. A míří dál na západ. Stále platí, že jsme především tranzitní území,“ podotkl Jaroš.

Řidiči hrozí za trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice až pět let vězení. V předchozích dvou případech ale na Zlínsku zajistili jen samotné běžence, převaděč chybí.

Na první skupinu narazili policisté prvosledové hlídky ve Valašských Kloboukách v pátek 20. května. Cizinci u sebe neměli žádné doklady, které by potvrdily jejich totožnost. Policisté poté během odpoledne ve městě a okolí zajistili skupinu čítající 31 lidí. To odpovídá nákladu jedné dodávky.

Hned o pět dní později se situace opakovala. „Několika podezřelých osob si všiml bývalý policista u železničního přejezdu, poblíž obce Štítná nad Vláří,“ sdělila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Také tito lidé byli bez dokladů. Po zkušenostech z předchozího týdne se rozjela pátrací akce, při které policie nasadila také vrtulník. Hledání se zastavilo na počtu 33 lidí.

Večer pak přibyli další tři lidé, kteří se pohybovali na autobusovém nádraží ve Valašských Kloboukách. Upozornili na ně občané.