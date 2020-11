Starosta chce zrušit kanál znečišťující Bečvu, hledání viníka pokračuje

Kriminalisté podle starosty ujistili, že v případu zářijové otravy řeky kyanidem pracují se všemi verzemi, z vyšetřování nevyloučili ani nedalekou chemičku Deza. Zásadní je pro ně znalecký posudek, který by měl přispět k určení viníka. Policie by jej měla dostat do 20. prosince.

Jisté je, že poslední dva úniky má na svědomí méně nápadná z dvojice výpustí pod mostem u Juřinky, místní části Valašského Meziříčí. Ústí do ní potrubí odvádějící odpad z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm vzdáleného zhruba 16 kilometrů.

„Nikdo pořádně neví, kudy vede, kudy se tam může po trase cokoliv dostat. Z posledních dvou úniků je vidět, že původcem byly podniky v areálu bývalé rožnovské Tesly. Nechci být dál svědkem toho, že nám do Bečvy z Rožnova nebo odjinud teče něco, co nemůžeme kontrolovat, hlídat a ovlivnit,“ prohlásil starosta Valašského Meziříčí Stržínek.

„Společně s kolegyněmi z krajského úřadu, které nyní mají na stole prodloužení integrovaného povolení právě pro vypouštění odpadních vod a dalších do kanálu, budu komunikovat a snažit se, aby kanál byl zrušen. Nebo aby na něj byl uplatněn ten nejpřísnější možný metr, který je možné v rámci současných legislativních podmínek uplatnit,“ doplnil.

Podle páteční dohody úřadů se mají také do budoucna zvýšit sankce za znečištění vodních toků.

Do řeky Bečvy se kyanidy dostaly v září a kompletně vyhubily ryby na zhruba 40 kilometrech toku. V říjnu se pak do řeky dostal nikl a naposledy v úterý došlo k dalšímu úniku látky, kterou se zatím nepodařilo identifikovat.

Zmíněné výpusti jsou na pravém břehu, zhruba půl kilometru nad výpustí, kterou využívá společnost Deza. Ta při zářijovém úniku kyanidů, který vyhubil rybí populaci asi na 40 kilometrech toku, čelila kritice, že by mohlo jít o jedy z její továrny, podle dřívějšího vyjádření ministra Brabce se ale kyanid mohl do řeky dostat právě výpusti z rožnovské Tesly.