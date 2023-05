Laborantky se postavily za Energoaqu. Náš podnik Bečvu neotrávil, míní

„My jsme to nemohli způsobit, protože každá voda je zkontrolovaná,“ řekla Petra Zemánková, která zajišťuje chod laboratoří.

Také další pracovníci odmítli, že by kyanidy v Bečvě, které vyhubily prakticky všechno živé na úseku téměř 40 kilometrů, pocházely z firmy Energoaqua. Policejní vyšetřování však ukázalo jako původce havárie právě kanalizační výpusť, která vede z Energoaquy do třináct kilometrů vzdálené valašskomeziříčské části Juřinka.

Do poloviny června by měl soud vyslechnout pracovníky obžalované společnosti. „Potom předpokládám, že začneme s výpověďmi znalců. Bude jich hodně a vychází to na dobu dovolených. Musím je obvolat a zeptat se, kdy se mohou dostavit,“ vysvětlila soudkyně Ludmila Gerlová.

Znalecké posudky mají vysvětlit rozdíl mezi odpady a odpadními vodami, aby se prokázalo, zda Energoaqua nakládala výhradně s látkami, na něž měla oprávnění, či prověřit postupy měření laboratoře.

Očekává se také předvolání znalce Jiřího Klicpery, který na řece provedl pokus s barvivem a na základě něho uvedl, že počátek byl u výpusti z Energoaquy. Podle obhajoby však videozáznam z pokusu zachytil jinou skutečnost, než znalec uvedl ve vyhotovení posudku.

Obhajoba také navrhla předvolat jako svědky Andreje Babiše, který byl v době havárie předsedou vlády, a tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ti jen pár týdnů po havárii, v době, kdy probíhalo vyšetřování, uvedli do médií, že „se smyčka utahuje kolem areálu rožnovské Tesly“. V něm sídlí i společnost Energoaqua, která provozuje čistírnu průmyslových odpadních vod.

„Z jakých podkladů? Co je vedlo k tomu, že v době naprostého začátku vyšetřování označili subjekt, který na konci stojí v soudní síni?,“ uvažoval před časem právní zástupce obžalovaných Jiří Obluk. Gerlová zatím o jejich předvolání nerozhodla.

Soudní projednávání začalo na konci ledna a za tu dobu zazněly výpovědi desítek svědků. Celkový počet nepochybně přesáhne stovku. Právě tolik jich navrhla obžaloba, další budou svědci navržení obhájcem a ostatními účastníky řízení, například rybářskými svazem, jemuž vznikla škoda.

Obžaloba viní firmu Energoaqua i jejího jednatele Oldřicha Havelku z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí a přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.