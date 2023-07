Fabulace mimo realitu, míní právník obviněné firmy o znaleckém posudku k Bečvě

Klicpera vypracovával posudek na provoz čistírny odpadních vod, obžalované z největší ekologické havárie na řece Bečvě.

„Jsou to čisté fabulace a my vezmeme větu po větě a vyjádříme se k ní písemně,“ reagoval při čtvrtečním pokračování Jiří Obluk, právní zástupce firmy a jejího jednatele Oldřicha Havelky, který je rovněž obžalovaný. „Vychází z toho, co si myslí, ne ze skutečného stavu,“ dodal.

Znalec mimo jiné popisoval nedostatky v laboratoři, kdy laborantky odpustí malé množství tekutiny z hadic, vedoucích od reaktorů a potom z nich odebírají vzorky k rozborům. Podle jeho výpočtů by musely nechat kapalinu odtékat nejméně čtvrt hodiny. „Reálně to znamená, že dělají rozbory něčeho, co už v tu chvíli v reaktoru není. Velínář přitom na základě výsledků rozborů rozhoduje o dalším čištění,“ argumentoval Klicpera.

Na lavici obžalovaných v tu chvíli nesouhlasně kroutili hlavou. „Soudní znalec se ani zdaleka, natož zblízka, neseznámil s technologiemi, které zřejmě posuzoval jen z dat získaných z nějakých spisů,“ mínil Havelka. „Pan znalec viděl hadice, které vedou od reaktoru do laboratoře. To ano. Ale nezjistil, že se pravidelně čistí a proplachují,“ upozornil Obluk.

Klicpera sám popisoval, jak se pohyboval v provozu čistírny a ptal se pracovníků. Ti ale na mnohé odpovídali, že nevědí. „Kdyby se obrátil na vedoucí pracovníky, dozvěděl by se všechno,“ doplnil Obluk.

Odmítl i znalcův výpočet, který tvrdí, že do Bečvy uniklo 37 a půl kilogramu kyanidů. Je přesvědčený, že takové množství kyanidů v provozu čistírny bylo. „Mohly projít naprosto bez vědomí obsluhy,“ řekl Klicpera.

Obluk naopak nastínil, že reaktory, které Energoaqua používá, mají objem 200 kubíků. Když by v každém kubíku bylo limitní množství kyanidů, tedy 40 miligramů, a celý se vypustil do Bečvy, bylo by to v součtu 8 kilogramů. „Kolik zbývá do sedmatřiceti,“ ptal se advokát.

Objasnit musí firma i tvrzení, že hlavním problémem, který vedl k havárii, bylo odstavení usazovacích lagun z provozu čistírny. Ty popsal Klicpera jako poslední místo, kde bylo možné havárii zastavit, monitorovací zařízení v lagunách by zalarmovalo obsluhu velína, kdyby se do nich dostalo nadlimitní množství toxických látek. „Čistírna má standardně tři stupně, všechny tři jsou v provozu a funkční,“ oponoval Obluk. „Laguny nikdy nebyly součástí čistícího procesu. Havárie by se řešila otočením kohoutu na třetím stupni neutralizační linky,“ popsal.

V nadsázce říkám, že si Bečva za ty následky může sama, uvedl znalec

Zatímco ve středu patřil jednací den především výpovědi znalce, ve středu došlo na doplňující dotazy obžaloby i obhajoby. Znalec tak znovu vysvětloval jednotlivé části svého obsáhlého posudku.

Soud také přehrál videozáznam z pokusu, který Klicpera spolu s policií u řeky udělal dva měsíce po havárii. Do vody u výusti společnosti Energoaqua nalil barvivo a sledoval, kdy se smíchá s vodou v řece. Prokázal, že takzvaná mísicí zóna, kde se znečištění při otravě dostalo do celé šířky řeky, je od výpusti vzdálená zhruba 3 a půl kilometru. To je také místo, na kterém začaly hynout ryby. Za směrodatné považuje záběry z dronu, které se při pokusu také dělaly.

Při pokusu byl průtok v řece ve srovnání s obdobím havárie zhruba dvojnásobný. Při vyšším průtoku se podle znalce mísicí zóna posunuje proti proudu. Sucho k otravě podle znalce též přispělo. „V nadsázce říkám, že si Bečva za ty následky může sama. V době havárie bylo sucho a průtok byl nezvykle nízký,“ dodal.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje právě i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku ústí do Bečvy.