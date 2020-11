Do Bečvy u Valašského Meziříčí opět unikly chemikálie, řeka napěnila

Podle reportéra MF DNES jde o méně nápadnou z dvojice výpustí pod mostem u Juřinky. Ústí do ní potrubí odvádějící odpad z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm vzdáleného zhruba 16 kilometrů.

Zmíněné výpusti jsou na pravém břehu, zhruba půl kilometru nad výpustí, kterou využívá společnost Deza. Ta při zářijovém úniku kyanidů čelila kritice, že by mohlo jít o jedy z její továrny.

„Jedná se o obdobnou situaci jako před asi třemi týdny, kdy nakonec rozbory ukázaly nadlimitní množství niklu,“ zmínil iDNES.cz starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek událost ze závěru října.

Radnice nyní opět vyzvala obyvatele k obezřetnosti.

„Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se od úterý 24. listopadu důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ uvedlo Valašské Meziříčí na svém webu.

Dva oslovení činovníci valašskomeziříčského rybářského spolku, kteří si nepřáli uvést své jméno, se shodují na tom, že pěna se v místě objevovala poměrně často i dříve, stejně jako na jiných místech Bečvy.

„Teď, po té hrůze s kyanidy, si toho ale všichni víc všímají. Kolem řeky vede vycházková trasa a chuchvalce pěny jsou vidět z dálky,“ shrnul jeden z nich.

Úhyn ryb kolem půl druhé odpoledne zatím hlášený neměli.

Nejasnosti panovaly kolem toho, o kterou výpusť jde. „Mapovaly se všechny po celé délce toku a u některých se zjistilo, že vůbec nejsou v mapách. Takže se neví, kam vedou a kdo je používá,“ doplnil člen předsednictva rybářského spolku.

