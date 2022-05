Baťův kanál láká na moderní zázemí, chce stejně turistů jako před covidem

Vodní cesta se otevřela turistům a lodím bez jakýchkoli omezení po dvou těžkých letech.

„Doufáme, že se návštěvnost vrátí na počty před pandemií a budeme atakovat stotisícovou hranici,“ přeje si ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. „Do letošní sezony vstupujeme bez všech hygienických omezení a na počtu turistů by se to mělo podepsat,“ věří.

Na řeku Moravu se totiž vracejí školní výlety, firemní akce a organizované zájezdy. Ostatně už v pondělí do Spytihněvi dorazila skupina Slováků. Ti měli přitom od roku 2020 kvůli zmíněným restrikcím cestování komplikované.

„Covid nám připomněl, že pořád existují státní hranice, což už jsme tady na Baťově kanále přestali vnímat,“ usmál se Bártek.

Pandemie ale také přinesla novinku v podobě online prodeje lístků, která se ujala. „Lidé si na to zvykli, elektronické odbavování už je dnes standard,“ podotkl šéf kanálu.

Kromě rozvolnění protiepidemických opatření mohou vyšší návštěvnosti pomoci i praktické novinky.

V plánu je nový přístav ve Starém Městě

„Těsně před kolaudací je modernizace horních i dolních rejd plavebních komor Vnorovy I a Vnorovy II, dále pak dolní rejdy plavební komory Kunovský les, která navazuje na nové přístaviště otevřené v loňském roce,“ uvedl Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, které je správcem cesty.

„Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory,“ dodal. Státní podnik plánuje do roku 2024 i modernizaci dalších osmi plavebních komor Baťova kanálu.

Už loni odstartovaly práce na opravě opevnění v části mezi jezem Sudoměřice a Valchou. „Po konci hlavní plavební sezony budeme v opravách pokračovat opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby,“ naznačil Gargulák.

Za tři roky by mohla začít výstavba nového přístavu, vzniknout má na pravém břehu řeky Moravy nedaleko železničního přejezdu ve Starém Městě. Povodí Moravy také nedávno požádalo o vydání územního rozhodnutí na stavbu přístaviště na Pahrbku v Napajedlích. Zahájení výstavby je předběžně naplánováno na léta 2023 nebo 2024.

Ředitelství vodních cest pak chystá několik staveb, které umožní vyplout z Veselí nad Moravou do Vnorov, po Moravě se vrátit zpátky a ve Veselí se zase dostat do přístavu. Díky tomu si budou moct výletníci udělat devítikilometrový okruh, aniž by se vraceli stejnou cestou. Stavět by se mohlo v letech 2028 až 2030.

Otrokovice opravují přístaviště

Na vodní cestě se v posledních letech zlepšuje infrastruktura, ale i možnosti trávení volného času v blízkém okolí. V přístavišti v Otrokovicích vznikla nová odpočinková zóna s lavičkami, kterou využijí lidé plavící se na lodích i cyklisté.

Radnice navíc připravuje druhou etapu, během níž postaví budovu se zázemím pro informační centrum, občerstvení i sociální zařízení. „Všechny tyto prvky v přístavišti byly. Nicméně každý samostatně, roztříštěně a bez koncepce. Soustředěním všeho pod jednu střechu celý prostor prokoukne a dostane novou ucelenou tvář,“ naznačil otrokovický místostarosta Petr Ťopek.

„Otrokovice jsou pro návštěvníky Baťova kanálu velký tahák, během vícedenních pobytů tam často chtějí zajet a zakotvit. A stav přístaviště neodpovídá tomu, jak velké město to je,“ konstatoval Bártek. „Je zde dlouhá přístavní hrana, která ale nebývala přeplněná. Podle mě je za tím právě chybějící zázemí.“

Nároky lidí navíc rostou a možnost využít sprchu či toalety a zajít si na občerstvení je pro ně důležitá. „Turisty chceme do města nalákat a udržet je tam. Opravené přístaviště tomu určitě napomůže,“ dodal Bártek.