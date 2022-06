Kam s novou internou? Projektant nedoporučil místo po prádelně

Překvapilo to i vedení nemocnice. „Teď prověřujeme realizovatelnost a výhodnost tohoto řešení. Práce na studii jsme přerušili a budou pokračovat, jakmile budeme vědět víc. Z mého pohledu pak bude nutné změnit i investiční plán,“ upozornil ředitel Jan Hrdý.

S místem po bývalé prádelně se počítalo už v návrhu z roku 2008. Platilo to i před čtyřmi lety, když se stavba centrálního pavilonu začala znovu zvažovat. Teď však projektant vyhodnotil tuto lokalitu jako nepříliš vhodnou, protože centrální pavilon bude zřejmě větší, než se předpokládalo, a také by nezůstalo příliš prostoru pro navazující stavbu chirurgického pavilonu.

„Teď jsou větší nároky na objem stavby, protože se změnil pohled na moderní medicínu,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš (ANO). „Architekti nám ukázali, jak by objekt vypadal místo prádelny, a jak by vypadal v jiné části areálu. Všichni začínají chápat, že cílem není vymyslet jednu budovu, ale dosáhnout toho, aby další rozvoj nebyl touto jednou budovou zastavený.“

Soutěž na projektanta nového centrálního pavilonu, který má stát zhruba tři miliardy korun, vyhrálo sdružení firem DOMY a JIKA-CZ. Nemocnice s nimi smlouvu za 130 milionů podepsala na začátku května.

„Nejde jen o projekt interny, ale celkový koncept. Tedy jak interny, tak urgentního příjmu, chirurgie, centrálních operačních sálů a jednotek intenzivní péče. Objekt interny nemůže fungovat bez provázanosti se zbytkem,“ poukázal jednatel JIKA-CZ Jiří Slánský.

Pokud se nemocnice skutečně rozhodne pro stavbu na zmíněné travnaté ploše, bude zřejmě potřeba upravit územní plán města Zlína. Ten počítá se zachováním parkového prostoru i pavilonového stylu okolní zástavby.

Případná změna umístění nového pavilonu by podle Holiše neměla znamenat zásadní zdržení. Kompletní projekt má být připravený za necelý rok a se začátkem stavby počítá hejtmanství v roce 2024. Otázkou je, jestli stejné zůstanou i předpokládané náklady na samotnou stavbu. „Děláme všechno pro to, aby smlouva zůstala stejná,“ řekl hejtman. „Před rokem třeba nikdo nevěděl, že zhruba v polovině příštího roku mají být vypsány nové dotační tituly na urgentní příjmy, heliporty a další sály. Tím můžeme pokrýt velkou část nákladů.“

Souvislost s novou nemocnicí?

Společnost JIKA-CZ se zajímala už o projekt nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Tehdy vyhlášenou veřejnou soutěž napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten nakonec prohlásil, že zakázka byla v pořádku. Někteří opoziční zastupitelé v tom teď vidí souvislost.

„Je evidentní, že firma komplikovala pro kraj rychlé vyřízení soutěže na projekt nové nemocnice. A protože zcela evidentně byla ve spojení s tehdejší opozicí, tak teď zřejmě dostala zaplaceno,“ prohlásil zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Nemůže to být náhoda.“

„Takové napadání zásadně odmítám a nesouhlasím s tím. Ať se ti, kteří to teď hodnotí, podívají na svá výběrová řízení, kdy vyhrály firmy, které je chystaly. My jsme dělali dlouhé výběrové řízení, aby bylo nenapadnutelné a byli jsme maximálně opatrní,“ reagoval hejtman.

Ke smlouvě na projekt centrálního pavilonu měli výhrady i další zastupitelé. Nelíbilo se jim, že projektanti dostanou už za 70 dní, tedy po vyhotovení studie, necelých 30 procent z celkové ceny zakázky, tedy asi 30 milionů korun. To je podle některých nestandardní, obvyklý podíl má být kolem pěti procent.

„Pokud je vítězem firma, která obstruovala projekt nové nemocnice, tak to není normální a nabízí se souvislost. Je potřeba to prověřit,“ upozornil Milan Plesar (STAN). Na zakázku se bude dotazovat na pondělním zastupitelstvu.

Ovlivňování zakázek na severní Moravě

Zda v případě této zakázky nedošlo k trestné činnosti, prověří Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v Brně, na které v tomto týdnu dorazila anonymní žádost.

Podle Slánského se jeho firma v minulosti obrátila na antimonopolní úřad proto, že soutěžní podmínky u nové nemocnice nebyly rovné pro všechny zájemce, nebyly jim poskytnuté stejné podklady, nebo že část podkladů byla zatajovaná. „Nyní v případě interny jsme zřejmě podali nejvýhodnější a nejkomplexnější nabídku,“ dodal Slánský. Soutěžní podmínky podle něj byly svým rozsahem podobné jako u jiných velkých nemocničních staveb. Vítězné sdružení firem bylo jediným účastníkem, který se do soutěže s nabídkou přihlásil.

Kriminalisté z Moravskoslezského kraje rozkryli pět případů ovlivňování veřejných zakázek v oblasti stavebních prací v moravskoslezském regionu. Jako organizátora obvinili osmatřicetiletého muže z vedení firmy, která administrovala mimo jiné také zakázky pro Baťovu nemocnici. Například spojené s čerpáním peněz z programu React-EU, s výběrem firmy na demolici prádelny nebo na projekt nového pavilonu.

Tyto zakázky však kriminalisté aktuálně neprověřují a žádné podklady si od Baťovy nemocnice nevyžádali. „Nás se šetření nijak nedotklo. Reagovali jsme ale tak, že jsme vypověděli firmě rámcovou smlouvu na administrátorské služby,“ konstatoval ředitel Baťovy nemocnice Jan Hrdý.

Moravskoslezští kriminalisté popsali, jak obviněný veřejnou soutěž v pěti prověřených zakázkách v celkové hodnotě zhruba 170 milionů korun ovlivňoval. „Muž měl účelově zužovat okruh firem, které se mohly do veřejné soutěže zapojit. Při jednání se zadavateli měl činit vše pro to, aby se nepřihlásily společnosti, nad nimiž by neměl vliv. Schůzky měly jediný cíl – vítězství vybrané společnosti,“ upřesnila mluvčí Moravskoslezské policie Soňa Štětínská.