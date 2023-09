Zlínskou MHD čeká obří výměna trolejbusů, nových bude téměř polovina

Některé bateriové trolejbusy mohou jezdit například do čtvrtí Filmové ateliéry a U Majáku, kam dnes míří pouze autobusy. Kloubové hybridní trolejbusy už delší dobu jezdí do Kostelce a Štípy.

„Obnovujeme a modernizujeme zásadním způsobem svou flotilu trolejbusů,“ řekl ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň. „Nová vozidla nám umožní zavádět bezemisní elektrickou dopravu i v okrajových částech sítě MHD bez nutnosti výstavby trolejového vedení. Díky bateriím můžeme s výrazně nižší mírou hlučnosti a bez výfukových plynů nahradit starší trolejbusy s dieselagregáty,“ doplnil.

Jde o další krok k ekologické městské hromadné dopravě. „Bateriová vozidla mají možnost výhodné rekuperace elektrické energie při brzdění,“ poznamenal Kocháň.

Na dodání nových vozů probíhá veřejná soutěž. Dopravní podnik by je měl získat do roka od podpisu smlouvy s dodavatelem. Bez dotací by nákup uskutečnit nemohl.

„Při financování této ekologické investice hodláme využít všech dostupných evropských dotací. Měly by pokrýt 85 procent nákladů,“ upřesnil administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider.

Dopravní podnik soutěž vypsal, ačkoli stále čeká na čtyři trolejbusy s alternativním bateriovým pohonem od výrobce SOR Libchavy. Firma je měla dodat letos v únoru, ovšem neučinila tak. Dopravní podnik získal na nákup dotace. A pokud vozy nedostane do konce listopadu, aby mohl peníze do půlky prosince proúčtovat, přijde o ně.

„Když vozy nepředají do 1. prosince i s veškerou dokumentací, tak jim vypovíme smlouvu a budeme se soudit o náhradu škody. Jestli nám zmaří dotaci, je to poměrně podstatná věc,“ upozornil právník DSZO Radek Ondruš.

Náhrada škody se však bude týkat něčeho jiného. Dopravní společnost má náklady s tím, že musí koupit a opravit jiné vozy, aby překlenula období, než dostane nové. Firma SOR Libchavy argumentuje, že nedostala od subdodavatele trakční výzbroj, proto došlo ke zdržení. Před pár dny však zástupcům dopravního podniku předvedla čtyři téměř dokončené vozy s tím, že je dodá do konce listopadu.