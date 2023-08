Barum rally promění Zlín, uzavře cesty a přivede desetitisíce fanoušků

Bugatky pojedou stylem Le Mans Co by to bylo za Barum rally, kdyby na ní chyběly vozy, které psaly historii samotného automobilismu? Také letos proto bude její součástí Bugatti Grand Prix, která představí především modely této legendární francouzské značky. „Fanoušci uvidí kroužit na trati kolem patnácti vozů značky Bugatti,“ upozornil hlavní organizátor akce Ladislav Samohýl. „O účast byl velký zájem, startovní listina se rychle zaplnila. Přihlásily se i posádky ze Slovenska, Německa a Nizozemska.“ Nejstarší model, legendární typ 13 z roku 1911, bude řídit známý kardiochirurg Jan Pirk, který je pravidelným účastníkem Bugatti Grand Prix. „Veterány jsou můj koníček. Staré stroje jsou nádherné,“ pronesl Pirk při jedné ze svých účastí ve Zlíně. Bugatky v hlavním závodě doplní modely známých i neznámých značek, jako jsou Lagonda, Sénéchal nebo Wolseley. V rámci páteční městské zkoušky bude Bugatti Grand Prix startovat modelem Le Mans. To znamená, že jezdci musí přeběhnout cestu a teprve pak usednou do svých nastartovaných aut. Historické vozy budou vystaveny u zámku od 13 hodin, na trať městské erzety vyrazí v 17.15 a 17.55. Pole Bugatti Grand Prix se letos poprvé vydá i mimo hranice krajského Zlína. V sobotu bude k vidění na výstavišti v Kroměříži v rámci akce nazvané Francouzské krásky. Otevřena bude od 9 do 16 hodin. „K vidění bude například dřevěná motorka,“ upozornil Samohýl. „Taky ukážeme věci týkající se Elišky Junkové,“ připomněl legendární závodníci, která s bugatkami jezdila. Francouzské krásky doplní setkání vozů Porsche a taky výstava Pocta vozům Škoda, která zájemce láká už od uplynulého pátku. V hale je vystavena spousta vozů české značky, které ze svých sbírek zapůjčily Samohýl Motor Veteran a Škoda Muzeum.