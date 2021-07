Nádraží ve Zlíně už nebude dělat ostudu, větší oprava se však nechystá

„V současné době máme vypsáno výběrové řízení na revitalizaci fasády. Otluče se stávající omítka a uděláme ji novou. Bude v šedé barvě, nyní je červená. Zároveň nově natřeme velká kovová okna,“ uvedl Miroslav Slaný, mluvčí firmy Z-Group, jež patří miliardáři Zdeňku Zemkovi a je majitelem autobusového nádraží ve Zlíně. Práce vyjdou na jeden až 1,5 milionu korun.



„Natřené jsou už sloupy, které drží nádražní budovu. Rovněž jsou umyté podhledy na prvním nástupišti a nyní se vyrábějí nové koše,“ doplnil Slaný.

Oprava čeká také zadní stranu výpravní budovy, která je posprejovaná. „Otázkou je, jak dlouho to vydrží. Například čerstvě očištěné a natřené sloupy jsou posprejované znovu,“ poznamenal mluvčí.



Vlastník dával čekárnu do pořádku loni, vyšlo ho to na 700 tisíc korun. Na pořádek tam dohlíží bezpečnostní služba. Relativně nové jsou i toalety, jejichž zavírací doba by se mohla prodloužit z 16 na 18 hodin.



„Vše bychom chtěli mít hotové do konce roku. Samozřejmě však platí, že se to může trochu zpozdit kvůli vytíženosti stavebních firem,“ konstatoval Slaný.

Z-Group se zavázala udělat úpravy ve smlouvě s krajem, který s ní vyjednával o platbách za vjezdy autobusů na nádraží. Na nich se dohodl a při té příležitosti vyjednal i úpravy nádraží.



„Podařilo se nám přitlačit je k tomu, aby bylo prostředí nádraží kulturní a čistší. Je to jejich povinnost, aby ho takové udržovali. Ve smlouvě je půlroční výpovědní lhůta, takže když ji nebudou plnit, můžeme ji vypovědět,“ zmínil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

„Je to posun a příslib ke zlepšení, že nádraží bude vypadat důstojně a odpovídat požadavkům 21. století. Spokojení ale budeme, až změny nastanou,“ dodal ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil. „Jednodušší věci by se měly udělat bezodkladně, pak navážou úpravy fasády a parku za nádražím, aby v něm nebyli bezdomovci,“ řekl.

Park za nádražím patří městu, které se do jednání také vložilo. „Dohodli jsme se, že zeleň za budovou provzdušníme, aby odsud zmizela temná zákoutí. Chceme odstranit křoviny a zároveň zvednout výšku větví,“ naznačil zlínský primátor Jiří Korec.

Levný alkohol láká problémové osoby

Je také možné, že se na podzim budou některé stromy kácet. To souvisí s faktem, že při prudké bouřce minulý týden v parčíku spadl strom. A magistrát chce předejít neštěstí z roku 2009, kdy padající strom u zámeckého parku zabil dva chlapce a zranil další lidi.



Změny mají přispět k tomu, aby se u nádraží pokud možno nezdržovali bezdomovci, kteří tady dlouhodobě dělají problémy a obtěžují obyvatele města. Proto by se měla upravit zídka podél parčíku při východu z nádraží, aby na ní nebylo možné posedávat. Má také vzniknout provizorní oplocení mezi budovou nádraží a parčíkem.

„Městská policie v součinnosti se státní policií bude mnohem důsledněji hlídat celý prostor a kontrolovat prodej alkoholu mladistvým,“ popsal Korec. Na nádraží by se rovněž mohly změnit provozovny, které v něm působí a nabízejí alkohol. Někdy velmi levně a tím sem stahují problémové skupiny obyvatel.

Podle primátora Korce by Z-Group mohla do úprav nádraží investovat ještě výrazně více peněz, protože připravovaná výstavba dopravního terminálu se prodlužuje. Je totiž spojená s rozšířením a částečnou elektrifikací železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic, u níž stát ještě nemá všechny potřebné pozemky.

Nádražní budovu nahradí terminál

Firma to však odmítá. „Nebudeme investovat deset milionů korun do budovy, kterou za pět let shodíme,“ prohlásil Slaný. Připustil jen možnou změnu struktury provozoven. „Zabýváme se tím a do budoucna budeme i tuto záležitost pravděpodobně řešit,“ uvedl.



Pokud jde o platby za vjezdy na nádraží, kraj se se Z-Group dohodl na 70 korunách za autobus, což ho bude stát kolem 15 milionů korun ročně. Od letošního roku začal, byť zatím omezeně, fungovat integrovaný dopravní systém. A platby za vjezdy jsou nově na kraji.

Ten půl roku jednal s majitelem nádraží a nakonec se dohodli, že se částka nezmění. Týká se to i dalších tří nádraží v majetku Z-Group ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Smlouva je uzavřená na deset let.

Z-Group chtěla více peněz, protože cena 70 korun za autobus už se dlouho neměnila. Hejtmanství to ovšem odmítlo. „Kdyby nádraží vypadalo kultivovaně, tak o částce nebudeme diskutovat,“ řekl Doležel. „Sjednaná cena je nižší, než jsme požadovali. Jedná se o kompromis,“ dodal Slaný.