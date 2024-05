Archeologové objevili v zahradě uherskobrodského kostela hroby ze středověku

Kostel Mistra Jana Husa je jednou z nejstarších památek v Uherském Brodě. Původně to byl kostel sv. Jana Křtitele a jeho vznik se datuje do 13. století, což dokazují i odkryté základy. Do správy Československé církve husitské přešel v roce 1920. V zahradě, která chrám obklopuje, teď archeologové odkryli několik středověkých hrobů.