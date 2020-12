O rychlé testování na covid je zájem, ve Zlíně mají do Silvestra plno

Zkontrolují registrační kód, zeptají se na příznaky, odeberou stěr z nosohltanu, předají pořadové číslo a pustí se do vyhodnocování. Posílený čtyřčlenný tým zdravotníků v odběrovém stanu u řeky Dřevnice ve Zlíně odstartoval ve středu hodinu po poledni antigenní testování.

U nemocnice se v tu dobu sešla necelá dvacítka lidí, která na základě rezervačního systému přišla na konkrétní čas. Zhruba po dvaceti minutách po odběru se zájemce dozvěděl výsledek a dostal potvrzení včetně ústního i písemného ponaučení, jak se chovat dál.

„Potřebuju testy, protože často chodím za matkou do domova seniorů, kam mne bez testu nepustí. Ale je to složité, protože výsledek nesmí být starší než osmačtyřicet hodin a já současně musím čas odběru skloubit s pracovní dobou. Navíc tady už jsou termíny na další dny plné,“ popsal jeden ze zájemců.

Testování na covid-19 ve středu rozjely všechny krajské nemocnice, také soukromá nemocnice a klinické laboratoře. Antigenní testy jsou rychlejší, i když méně spolehlivé než PCR testy. Dosud jich mohli využít pedagogové, od včerejška jsou zdarma přístupné pro veřejnost. Zájem roste a termíny se plní.

Lidé mohou na testování přijít do nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži i Vsetíně, testy provádí také soukromá nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, klinická laboratoř IFCOR v Uherském Hradišti a Vaše laboratoře na poliklinice v Otrokovicích a v odběrové buňce u polikliniky ve Zlíně. Zapojilo se také dvacet procent praktických lékařů. Někteří se do testování nepřihlásili, protože na to nemají prostory, jiní personál nebo jsou vytížení.

„Už jsem otestoval jednoho pacienta s negativním výsledkem. Další pacienti si volají a ptají se, jak to s testováním je, protože by třeba rádi zašli za starším příbuzným, ale nechtějí ho nakazit. Na testy pak přijdou podle toho, jak se spolu domluvíme,“ potvrdil lékař Lubomír Nečas, krajský předseda Sdružení praktických lékařů.

Jen pro bezpříznakové

Na odběrová místa je nutné se předem objednat a zarezervovat si konkrétní datum a čas. Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách nemocnic a laboratoří. Telefonické objednávky přijímá pouze společnost Vaše laboratoře ve Zlíně. Každé zařízení si stanovilo jinou frekvenci a jiné časy odběrů. Volné termíny se ale velmi rychle plní.

„Zájem veřejnosti je skutečně obrovský, snažili jsme se proto podle možností každé nemocnice maximálně rozšířit kapacity našich odběrových míst,“ vysvětlil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Antigenní testování ve Zlínském kraji Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – stan na Havlíčkově nábřeží.

– stan na Havlíčkově nábřeží. Vaše laboratoře – poliklinika Otrokovice a buňka u polikliniky ve Zlíně.

– poliklinika Otrokovice a buňka u polikliniky ve Zlíně. Uherskohradišťská nemocnice – budova 24.

– budova 24. IFCOR Uherské Hradiště – buňka v areálu bývalých kasáren. Vsetínská nemocnice – pavilon K – Čtyřlístek.

– buňka v areálu bývalých kasáren. Vsetínská nemocnice – pavilon K – Čtyřlístek. Nemocnice Agel Valašské Meziříčí – budova E.

– budova E. Kroměřížská nemocnice – budova F. Kompletní přehled míst zapojených do antigenního testování včetně lékařů najdete na webu koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani.

Například Baťova nemocnice ve Zlíně má téměř všechny dny obsazené až do konce roku. Naopak v Uherském Hradišti je rezervační kalendář volný v tomto týdnu i v dalších dnech, stejně tak ve Vsetíně, ke konci roku má ještě volno Kroměříž nebo Valašské Meziříčí.

„Za posledních čtyřiadvacet hodin zájem enormně narostl z několika desítek denně na téměř sto padesát,“ poukázal také ředitel společnosti Vaše laboratoře Jaroslav Loucký.

Antigenní testy se provádějí výtěrem z nosohltanu stejně jako PCR testy. Zdravotníci počítají s tím, že na jednoho zájemce budou potřebovat asi dvě minuty, aby vyřídili administrativu, samotný výtěr a nakonec test. Během hodiny tak obslouží zhruba třicet lidí.

Krajské nemocnice ve středu otestovaly zhruba 600 zájemců. Negativní výsledek antigenního testu znamená, že v době odběru není testovaná osoba infekční, odborníci ale připomínají, že i poté je nutné dodržovat protiepidemická pravidla, jako je nošení roušky, dodržování rozestupů a mytí a dezinfekce rukou.

Lidé bez příznaků, kterým antigenní test vyjde pozitivně, by následně měli podstoupit ještě PCR test.

Zdravotníci zdůrazňují, že lidé s příznaky covidu-19, mezi které patří kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšená tělesná teplota nebo ztráta čichu či chuti, by se na antigenní testy hlásit neměli. V takové situaci mají kontaktovat svého praktického lékaře.

Nemocnice stále testují pacienty, které na PCR testy poslala hygiena nebo praktický lékař. V posledních dnech si musejí poradit také se znovu rostoucím počtem covidových pacientů, kteří potřebují hospitalizaci. A chystají se obnovit některé covidové stanice, které se nedávno vrátily do standardního režimu.