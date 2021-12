Zabijačka, svatba i masopust, betlém v Rudicích ukazuje, jak se žilo

16:28

Amatérský řezbář Jan Vysloužil z Rudic už devět let staví mechanický betlém. Dnes už je bezmála čtyři a půl metru dlouhý, zatím vyrostl do výšky 170 centimetrů a na šířku má rovný metr. Stále to ale nestačí.