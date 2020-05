Za „vidláka ze Slavičína“ zve obec Udženiju na Valašsko a rozdává placky

Udženija vulgárně reagovala na údajné Hřibovy šovinistické výroky na jednání pražského zastupitelstva, které se ve čtvrtek 28. května protáhlo až do ranních hodin.

K následné výrobě propagačních předmětů dal pokyn slavičínský starosta Petr Chmela.

„Docela mě to pobouřilo (vyjádření Udženiji), protože Slavičín je město chytrých a vzdělaných lidí. Za minulého režimu dokonce lidé přesídlovali z Prahy do Slavičína za prací v oblasti vědy a výzkumu,“ reagoval pro iDNES.cz Chmela.

Neskrývá svoje rozladění, současně se to ale snaží brát s nadhledem.

Poptávka po nezvyklých reklamních předmětem, jež nechává tamní radnice vyrábět po stovkách kusů, je podle něho velká.

„Prvních sto kusů placek už je rozebráno, do pondělí vyrobíme další,“ nastínil Chmela. „Kupují si to lidé, kteří mají část rodiny ve světě. Je to dobrý dárek, aby projevili svoji hrdost na město, ve kterém se narodili,“ míní Chmela.



Udženija se vzápětí po svém výroku na Hřibovu adresu lidem ve Slavičíně omluvila.

„Mrzí mě, že to občané Slavičína takto pochopili,“ říká zpětně Udženija. „Ale měli by být možná víc naštvaní na pana primátora, svého rodáka, který jim dělá ošklivou vizitku,“ doplnila.



Slavičínskou reakci bere s úsměvem. „Je mi sympatické, že to pojali jako reklamní činnost pro svoji obec, pokud to nemyslí ironicky,“ řekla Udženija.



Placku primátorovi Udženija předat nechce

Slavičín je poklidné městečko se 6,5 tisíci obyvatel, ležící v malebné krajině mezi Bílými Karpaty a Vizovickými Vrchy. Předci současného pražského primátora v něm řadu let žili.

Chmela připomněl, že Hřibův dědeček býval ve Slavičíně významný lékař. Rodina pozdějšího pražského primátora se odstěhovala nedlouho po jeho narození. „Jsme na něho hrdí,“ řekl na adresu Hřiba Chmela.

V této souvislosti je třeba říci, že Chmela není kandidátem Pirátů, ale hájí barvy lokálního sdružení Probudíme Slavičín! O partajní provázanost mezi nimi nejde.

„Stejně jako on nejsme lidé, kteří by se chtěli hrbit, a proto reagujeme na vyjádření paní Udženije,“ prohlásil Chmela.



Pražskou zastupitelku v otevřeném dopise pozval na návštěvu města 6. června, kdy se tam koná slavnost Heřmánkový den.

„Jsme připraveni jí předat odznak Vidlák ze Slavičína, který by mohla spojit s omluvou při dalším konání pražského zastupitelstva, kde by ho předala panu primátorovi,“ plánuje Chmela.



Udženija zvažuje, že v červnu do Slavičína skutečně přijede, jen k případnému předání placky Hřibovi se příliš nemá. „Mohla by to být příležitost, abych se podívala za panem starostou, na jejich město a ještě jednou se jim omluvila. Nebylo to nic proti nim, bylo to o nevychovaném panu primátorovi,“ naráží opět na Hřiba.

„Měli by mu placku předat sami a poprosit ho, ať jim nedělá takovou vizitku, protože jeho chování bylo za hranou,“ dodala.