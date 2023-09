Naše letouny už přistávají v Uzbekistánu, říká ředitelka kunovické firmy

Poslední rok ale pro firmu s 900 zaměstnanci znamenal spíš pozitivní změny.„Zásadně se proměnil náš obchodní model. Otevíráme nové trhy a nové provozní možnosti pro naše letadla,“ prohlásila Plšková v rozhovoru pro MF DNES.

Před více než rokem se stala vlastníkem firmy skupina Omnipol. Co všechno se změnilo?

Nový majitel výrazně investuje do prezentace letounu celosvětově. A významné je také zapojení celého obchodního týmu Omnipolu do prodeje letounů L 410 NG a E20, což nám výrazně pomáhá.

Takže zatímco dosud se letouny z Kunovic prodávaly téměř výhradně do Ruska, teď chcete proniknout i do jiných zemí?

Ano, letoun L 410 je využitelný pro spoustu trhů. Nejen, že usnadňuje život lidem v těžko dostupných oblastech, ale díky své variabilitě může sloužit mnoha dalším účelům. Namátkou lze jmenovat armády, zdravotnické organizace nebo přepravní společnost. Je navržený tak, aby vyhovoval potřebám různých sektorů.

Vaši piloti ho v posledních měsících předvedli v řadě zemí. Kde je zájem největší?

Velký ohlas získal letoun například v Indonésii, Malajsii nebo Indii. Osvědčil se také ve středoasijském Tádžikistánu.

Máte už předběžné objednávky? Odkud a na kolik letounů?

Ano, máme již několik předběžných objednávek a rozjednaných kontraktů. Specifické detaily o počtu letadel a zemí ale neuvádíme, dokud nemáme kontrakty finálně uzavřeny. Aktuálně můžeme říct, že jsme nedávno dodali jeden letoun pro Uzbekistán a druhý se předával na konci srpna.

Jací zákazníci v nich budou létat?

Budou sloužit pasažérům na komerčních vnitrostátních linkách a byly zakoupeny v rámci programu rozvoje tamní dopravní infrastruktury. Své uplatnění najdou na letištích s ultrakrátkou ranvejí a rozšíří síť nabízených destinací společnosti Uzbekistan Airways. Trh v Uzbekistánu je náročný, Uzbekistan Airways je prvotřídní aerolinka, která provozuje celou flotilu moderních, špičkových letadel typu Boeing a Airbus a stejné očekávání má od našeho letounu L 410.

Piloti také s L 410 dokázali přistát v náročném terénu na letišti v Tádžikistánu. Můžete popsat, jak letiště vypadá a proč se na něm deset let nikdo neodvážil přistát?

Letiště v Chorogu je jedno z nejnáročnějších na světě kvůli své poloze a topografii. Není možné zde přistát pomocí přístrojů kvůli absenci ILS, ale pouze takzvaně „na oči“. Je zde proměnlivé počasí, nepříznivý terén, hory dosahující výšky přes 6 000 metrů nad mořem a přes řeku, nad kterou celý let probíhá, je hranice s Afghánistánem. Téměř deset let nebyl mezi Dušanbe a Chorogem právě z tohoto důvodu realizován žádný komerční let. Pro přistání a vzlet z tohoto letiště je třeba letadlo s vysokou výkonností a schopností přistát na krátké dráze, což je přesně to, co nabízí L 410.

Budou Kunovice pořád stěžejním místem výroby? Neuvažuje nový majitel o přesunu?

Kunovice zůstávají naším hlavním místem výroby a aktuálně přesun nezvažujeme. Naopak hledáme možnosti, jak výrobu posílit skrze rozšíření kooperací, abychom plně využili její technické možnosti.

Nezvažuje se vývoj nového letounu?

Stále hledáme nové příležitosti pro inovace a vylepšení. Zaměřujeme se na ekonomiku provozu, navýšení množství přepravovaného placeného nákladu, na moderní přístroje a agregáty, řešíme zjednodušení systému údržby a tak dále. Samozřejmě v hlavách našich designerů a obchodníků jsou nové modely s novými výkonovými parametry a významně lepšími užitnými vlastnostmi. Je to ale otázka několika miliard korun i otázka rozhodnutí o efektivitě takové investice.

Chcete ročně vyrábět více letounů než dosud?

Naše cíle pro budoucí produkci jsou závislé na tržní poptávce a také na našich strategických plánech. Ale vždy samozřejmě usilujeme o zvýšení produkce, pokud to situace dovoluje.

Zvládli byste navýšení výroby se současným počtem zaměstnanců v Kunovicích?

Je pravda, že v době krize odešlo z podniku několik desítek zaměstnanců. Ale bylo to, myslím, především kvůli jejich vlastním strachům o budoucnost. Naše týmy jsou však vysoce kvalifikované a schopné zvládnout i navýšení výroby. Nicméně jakákoli významná změna ve výrobním objemu by vyžadovala zhodnocení kapacit a pravděpodobně i další nábor pracovníků.

Těch kvalifikovaných pracovníků máte stále nedostatek?

Stále hledáme odborníky v technických i dělnických profesích. Jak již také v nedávném rozhovoru zmínil prezident Omnipolu Jiří Podpěra, klíčovým problémem je nedostatek technicky vzdělaného personálu s kreativním a inovativním myšlením.