Valašské Meziříčí hledá nájemce nemocnice, soutěž je v Česku ojedinělá

Valašskomeziříčská nemocnice je jedinou soukromou ve Zlínském kraji, má asi 300 lůžek, ročně hospitalizuje přes 15 tisíc pacientů, je spádová pro 80 tisíc obyvatel a pracuje v ní kolem 500 lékařů a zdravotních sester.

Všechno, co nabízí, je teď k mání. Vedení města vypsalo veřejnou soutěž na podzim 2021. A protože jde o extrémně složitou a velkou zakázku, teprve teď se dostala do fáze poslední třetiny.

„Předpokládáme, že někdy v létě zveřejníme výsledek,“ naznačil starosta Robert Stržínek. „Průběh tendru zatím nesmím nijak komentovat. Mohu ale říct, že jsem za devět let na radnici zažil dva složité tendry. První byl na poskytování městské hromadné dopravy, druhý je tento. A v případě nemocnice jde opravdu o vrchol. Není na to v Česku žádná šablona, je to ojedinělá, specifická a velká zakázka,“ zdůraznil Stržínek.

Zatím proto není jasné, kolik zájemců se do tendru přihlásilo. Jisté ale je, že mezi nimi není Zlínský kraj. Před několika lety o možnosti provozování nemocnice mluvil tehdejší hejtman Jiří Čunek. Současné vedení ale nic takového neplánuje. „Máme svých nemocnic dost, vůbec jsme o takové variantě nejednali,“zmínil hejtman Radim Holiš.

Naopak Agel už v minulosti svůj zájem o pokračování netajil a spolupráci, díky níž se nemocnice rozvíjí, si pochvalovala i radnice.

„Ano, do zakázky jsme se přihlásili,“ potvrdila místopředsedkyně představenstva Agelu Marie Marsová. „Nemocnici provozujeme téměř dvacet let, během kterých jsme intenzivně pracovali na jejím rozvoji, a rádi bychom v tom pokračovali,“ doplnila.

Ve výsledku se tak možná nic zásadního nezmění. „Nám jde o to, aby byly v nemocnici dál zachované všechny obory, které teď fungují, aby nedošlo k žádné redukci. To je to hlavní,“ sdělil Stržínek. „A také chceme, aby vzájemný vztah dostal jasně vymezený právní rámec, protože současná smlouva byla sepsaná velmi vágně,“ dodal starosta.

Vzniknout má nový pavilon s následnou péčí

Radnice spolupracuje s externí právní kanceláří, která dohlíží na jednotlivé fáze tendru. Město hledá provozovatele, jenž má alespoň pětileté zkušenosti s provozem ambulantní a lůžkové péče minimálně v oblasti chirurgie, gynekologie a porodnictví, interny a anesteziologie, a to v rozsahu nejméně 150 lůžek. Důležitou podmínkou tendru také je, že provozovatel postaví v areálu nový pavilon určený pro následnou péči s kapacitou 120 lůžek.

Teď Agel poskytuje pacientům péči v rámci interního oddělení, chirurgie, urologie, radiodiagnostiky, gynekologicko-porodnického oddělení, následné péče, rehabilitace, dětského oddělení nebo anesteziologicko-resuscitačního. Má k dispozici i dvacet ambulancí a lékárnu.

Valašskomeziříčský Agel podnikatele Tomáše Chrenka patří do největší sítě soukromých nemocnic v Česku. Od roku 2004 investovala firma ve Valašském Meziříčí více než 200 milionů. Byly použité například na stavbu heliportu, parkoviště, digitalizaci rentgenového pracoviště, jednolůžkové nadstandardní pokoje, rekonstrukci klinické biochemie, obnovu lůžek nebo pořízení zdravotnické techniky.

Lékaři v Meziříčí mají k dispozici počítačový tomograf za 14 milionů nebo špičkový diagnostický přístroj, magnetickou rezonanci, jejž jiná nemocnice na Valašsku zatím nemá. Zrekonstruovaný je rovněž stravovací provoz, za nějž Agel zaplatil 16 milionů a město 18 milionů korun. Roční nájem, který společnost platí městu, se pohybuje kolem sedmi milionů korun.