Heavymetalová kapela Accept vystoupí ve Zlíně, představí novou desku

„Těším se, bude to naše jediná zastávka v Česku,“ říká Hoffmann pro MF DNES.

K Česku má speciální vztah, Accept už v minulosti vystupoval s Českým národním symfonickým orchestrem. Nahráli spolu také živé album na největším německém metalovém festivalu Wacken Open Air či Hoffmannovu sólovou desku Headbangers Symphony.

„Vaše muzikanty mám rád. Mají cit pro hudbu a přitom jsou otevření novým nápadům a moderním postupům,“ popisuje. „Sám miluji klasickou hudbu, dodnes ji poslouchám ze všech žánrů nejraději. Sice hraji metal, ale nejsem primárně konzument tvrdé a hlučné hudby, mám na ní rád i jiné aspekty, hlavně dynamiku. A právě klasická muzika je jí protkaná.“

Accept odehrají ve Zlíně dvouhodinový koncert a v jejich setlistu nebudou chybět písně z poslední desky i osvědčené hity jako Fast as a Shark, Metal Heart, I´m a Rebel nebo Balls to the Wall.

„Na hudební scéně jsme dlouho, takže máme z čeho vybírat a za ta léta už vím, co fanoušci chtějí,“ podotkl Hoffmann. „Jen je trochu problém, že když do setlistu zařazujete písně z nového alba, musíte z něj zároveň vyhodit některé starší. Je to podobné, jako kdybyste měl třeba sto dětí, ale na víkend mohl odjet jen s dvaceti z nich. Máte rád i ty další, ale prostě se na ně nedostane, i když to třeba mrzí.“

Jedním ze songů, které teď německá formace s americkým zpěvákem Markem Tornillem vynechá, je Stalingrad, skladba z desky vydané v roce 2012 a pojednávající o bitvě z druhé světové války.

„Je to dobře napsaná píseň, která měla u lidí ohlas,“ líčí Hoffmann. „Jenže v sobě obsahuje i úryvek z ruské hymny a v současné době, kdy probíhá válka na Ukrajině, nám nepřišlo vhodné ji hrát. Milujeme svoje ruské i ukrajinské fanoušky a politika je složité a nebezpečné téma, kterému se jako umělci chceme vyhnout.“

Hrát mnohé letité skladby na každém turné a na každém koncertě ho stále baví. „Je to jako láska, ta nikdy nezevšední. Některé naše písně jsou navíc ikonické a fanoušci si neumí představit, že by je neslyšeli. Navíc se dají hrát různě, nemusí být vždy stejné. Třeba Princess of the Dawn je kytarově jednoduchá skladba, ale dá se ozvláštnit,“ poznamenal třiašedesátiletý muzikant.

Právě jeho kytarové kudrlinky jsou vyhlášené, ne nadarmo patří mezi průkopníky neoklasického metalu. Naživo pak Hoffmannova hra vynikne o to víc.

„Říká se o mně, že jsem perfekcionista, ale spíš bych řekl, že během hraní jsem dost expresivní,“ říká. „Chci, aby se lidé bavili, a miluju, když stojím na pódiu před plnou halou. Zažíváte tam pocity, které jinde nepoznáte, někdy si připadáte skoro nesmrtelný. Je to něco jako orgasmus. Časem se na tom stanete skoro závislí, a i proto pořád jezdíte na turné. Bez živých koncertů by hudba moc neměla smysl, odezva lidí je strašně důležitá a nabíjí nás.“

Mimochodem, Accept přivezou zajímavou předkapelu. Iron Maidens je pětičlenná dívčí kapela z americké Kalifornie hrající písně od slavných Iron Maiden. A na pódiu nebude při jejich vystoupení chybět ani pověstný maskot Eddie.

„Je to poprvé, kdy máme dámskou metalovou kapelu jako speciálního hosta na turné. Jsou to skvělé dívky a jsem přesvědčený, že nám publikum parádně nažhaví,“ dodal Hoffmann.