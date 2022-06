Bude to živočišné, říká hlavní organizátorka oslav 700. výročí Zlína

„V rámci festivalu vystoupí něco málo přes pět set účinkujících,“ upřesnila hlavní organizátorka oslav Jana Kubáčová.

To znamená více než padesát spolků, iniciativ, organizací a umělců. Každá ze čtyř scén bude mít jiný charakter. Pódium na náměstí Práce bude patřit nejzvučnějším hudebním jménům, která se festivalu zúčastní. V sobotu uvede v premiéře domácí Filharmonie Bohuslava Martinů dílo hudebního skladatele a zlínského rodáka Tomáše Illeho s názvem Dějiny velkého Zlína ve zvucích a slovech.

Návštěvníci zhlédnou také komponované pásmo zlínského akordeonisty Vojtěcha Szabó a jeho čtyř hudebních kolegů, během něhož se představí zdejší známí muzikanti a zpěváci.

„Ti budou na pódium přicházet a odcházet, bude to hodně živočišný program,“ přiblížila Kubáčová. „Během něho by také měla přímo na místě vzniknout unikátní socha od zlínského sochaře Radima Hankeho.“

V neděli na náměstí Práce vystoupí kapela Tata Bojs s vizuálními projekcemi jejího bubeníka a výtvarníka Milana Caise, taktéž známí Melody Makers Ondřeje Havelky nebo další zlínský rodák, saxofonista a klarinetista Felix Slováček.

Zlínský zámek a jeho nejbližší okolí bude o víkendu místem světelného happeningu a půlnočního cirkusu, který zakončí karnevalový průvod, do něhož si lidé budou moct sami vyrobit karnevalové masky. Vystoupit tady má například skupina Fleret. To je na programu v pátek, v sobotu se budou konat workshopy, dílny, prezentace místních výrobků.

V parku vedle hospody Pod Lipami se představí v pátek a v sobotu zejména zdejší hudební skupiny, například Podjezd, Reggay, Šufunky Gang, Kochta band nebo Nšoči. „Chceme tím vzdát čest tradici zlínské hudební scény a představit zdejší kultovní kapely,“ zmínila Kubáčová.

Besedy, běh a podnikatelský meeting

Festival se dostane na celý víkend také do nedalekého parku Komenského, kde by mělo být na padesát tvůrčích stanovišť, jež budou doprovázena elektronickou hudbou ve stylu chill out.

Hned na začátku roku začal v rámci oslav projekt Živá kronika. Jeho princip spočívá v tom, že každý týden do městské kroniky popíše některý obyvatel města nebo zdejší komunita či organizace. Na jaře se uskutečnilo sedm besed s odborníky o historii města a na konci dubna happeningový běh v parku Komenského.

V květnu se také uskutečnil Zlínský podnikatelský meeting, jehož cílem bylo upozornit na mimořádnou podnikatelskou historii města a jeho potenciál do budoucna. Původně se měl konat v březnu v Kongresovém centru, nakonec byl pouze v online podobě a vznikne z něho dokument, který bude mít premiéru 9. června.