Zájemci bojují o registraci u nové zubařky, její číslo vytáčejí i 400krát

Ve Světlé má začít ordinovat Radka Vorlíčková. Podle místostarosty Josefa Hnika jde o zkušenou stomatoložku, která z města pochází a se svou praxí končí v Praze. Do Světlé se podle něho stěhuje za maminkou.

Původně si vedení sedmitisícového města, v němž poslední tři roky působí jen dva zubaři, představovalo, že by Vorlíčková mohla pracovat už od jara. Jenže vše zkomplikovala epidemie koronaviru i problémy s prodejem pražské ordinace.



Během léta se na situaci mnoho nezměnilo. „Vím, že mnoho z vás čeká na oznámení telefonního čísla pro registraci pacientů do mé stomatologické ordinace. V plánu bylo spuštění registrace v půli srpna, avšak vlivem událostí, které nemohu sama ovlivnit, jsem nucena termín posunout,“ vzkázala Radka Vorlíčková prostřednictvím městských webových stránek před polovinou srpna.

Až těsně před koncem prázdnin zveřejnila číslo pro registraci pacientů s tím, že pro telefonní hovory bude dostupné od 1. září. Jinak než telefonicky stomatoložka nové pacienty neregistruje.

„Dovolala jsem se přesně na stý pokus!“

Jenomže během prvních dvou zářijových dnů bylo prakticky nemožné se na uvedené číslo dovolat. Ve facebookové skupině věnované dění ve Světlé se okamžitě začaly kupit desítky a desítky příspěvků zklamaných lidí.

„Číslo je vypnuté a v ordinaci nikdo není,“ oznámila například Ludmila Karlová.

„Teď už je stále obsazeno. Jsem nemocná, tak vytáčím hovor za hovorem a nic,“ konstatovala Ivča Vyhnálková.

„Ach jo, od 10. hodiny 406 pokusů, po 407. začalo vyzvánění, nechal jsem to tři minuty, nikdo to nezvedl a spadlo to do ‚obsazeno‘,“ popisoval v úterý odpoledne Jan Šafránek.

Několik lidí se ale pochlubilo, že štěstí měli. „Přesně na stý pokus jsem se dovolala. Hurá, asi patřím k těm šťastnějším. Nevzdávejte se,“ vylíčila Jitka Dušátková.

Uspěla i Monika Lebedová. „Vzala to přímo paní doktorka. Objednává na listopad, protože má od listopadu smlouvy s pojišťovnami. Bere jen Světeláky, kteří nechodí k zubaři tady. Ale ten telefon je boj,“ tlumočila na Facebooku.

Do konce roku budou mít přednost občané města

„K paní zubařce se chtějí přihlásit tisíce lidí. Není divu, že o telefon je takový boj,“ vysvětluje místostarosta s tím, že telefon vyzváněl ve dne v noci, a tak ho má doktorka po většinu dne vypnutý.

Registrace probíhají pouze v určitý čas. „Noví pacienti se budou moci zapisovat jen mezi devátou a jedenáctou hodinou,“ vzkázal Josef Hnik.

Do konce roku budou mít tuto možnost jen obyvatelé Světlé nad Sázavou. Teprve poté dostanou možnost i lidé z okolních obcí. Je ovšem otázka, zda na ně při kapacitě zhruba tisíce lidí ještě zbude místo.

Podmínku, že nový zubař dá přednost právě obyvatelům města, si radnice dala už v době, kdy začala lékaře shánět. „Novému zubaři, který do Světlé přijde, připravíme byt. Zároveň vyčleníme dva miliony korun, které použijeme na vybavení ordinace přesně podle jeho představ,“ představil nejlákavější benefity loni v létě starosta Světlé Jan Tourek.

„Už nevíme, kudy kam,“ přiznal tehdy.



Zájem projevil ještě další zubař, taktéž z Prahy

Bylo to zhruba dva roky poté, co ve městě se sedmi tisíci obyvateli prakticky zároveň a bez náhrady skončili dva zubaři. Ve městě zbyli jen dva další, kteří už dávno měli plno. Zoufalí obyvatelé od té doby buď zubaře neměli vůbec, nebo museli dojíždět do Havlíčkova Brodu, Jihlavy, ale i třeba do Prahy či Brna.

Místostarosta Hnik zároveň naznačuje, že by se po Novém roce mohla situace zlepšit ještě výrazněji. „Přihlásil se nám ještě jeden zubař, který by měl o ordinaci ve Světlé rovněž zájem,“ prohlásil.

Jak Hnik upřesnil, že jde o zkušeného lékaře pracujícího na jedné z pražských zubních klinik. Rád by si prý ale alespoň na jeden den či dva udělal na klinice volno a odjel ordinovat na venkov blíže k přírodě. Ke Světlé podle Hnika osobní vztah nemá, vybral si ji víceméně náhodou.

„Budeme s ním jednat. Věřím, že se nám s ním podaří domluvit a že si u nás v příštím roce ordinaci otevře. Městu a jeho obyvatelům by to velice pomohlo,“ podotkl místostarosta.