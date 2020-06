Prodavačky obelstily automat na výkup lahví, vydělaly na něm desetitisíce

Neobvyklý zátah provedli policisté v úterý večer a ve středu. Na různých místech Jihlavy zadrželi celkem deset lidí. Všichni to byli pracovníci jednoho z jihlavských obchodů s potravinami.



Podle závěrů policejního vyšetřování se pracovní kolektiv semkl a vymyslel způsob, jak majitele obchodu připravovat o část zisku. Za poslední měsíc si přišel na desítky tisíc korun.

Z deseti zadržených nakonec policisté obvinili pět žen a jednoho nezletilého mladíka. Čtyři z žen pracovaly jako prodavačky, pátá zajišťovala v obchodě ostrahu. Mladík byl brigádník.

„Princip spočíval v tom, že si nechávali proplácet lístky z automatu na výkup lahví, které získávali podvodným způsobem. Podařilo se jim totiž nasimulovat přepravku s prázdnými lahvemi,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

V čem ono nasimulování spočívalo, ale neprozradila. „Přesný popis způsobu nelze uvést vzhledem k tomu, že by to mohl být návod pro další osoby,“ vzkázala. Zároveň ale odmítla, že by pracovnice opakovaně automat projížděly přepravkami, kterých má obchod na skladě desítky.

Kolektiv zaměstnanců si tímto způsobem přišel na sedmdesát tisíc korun.

Pytle s jídlem měla vedoucí připravené k odvozu

„Ženy byly obviněny z pokračujícího přečinu zpronevěry, při které vznikla větší škoda. Čtyři z nich spáchaly čin ve spolupachatelství a jedna formou pomoci,“ prozradil vedoucí hospodářské kriminálky na Vysočině Miloš Dáňa. Ze zpronevěry spáchané formou pomoci byl obviněn i mladistvý hoch.

„Dvě z obviněných žen byly v minulosti již za spáchanou trestnou činnost odsouzeny, ostatní soudně trestány ještě nebyly,“ dodala Kroutilová.

Jedna z obviněných žen si vedle finanční hotovosti v obchodě přisvojovala i zboží, za nějž neplatila. Využila toho, že pracovala na vedoucí pozici a ve velkém si ze skladu odvážela potraviny. Jen během června si v minimálně deseti případech odvezla zboží za celkových padesát tisíc korun.

Potraviny už měla připravené k odvozu i v době, kdy byla zadržena. „„Zajistili jsme zboží, které chtěla jedna z podezřelých žen ten den z obchodního domu odvézt v šesti pytlích. Jednalo se o množství různých druhů pečiva, zeleninu a ovoce,“ přiblížil policejní komisař Juraj Papiež.

Obviněné ženy byly po provedení všech nezbytných úkonů ze zadržení propuštěny a jsou stíhány na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za spáchanou trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal vedoucí hospodářské kriminálky.