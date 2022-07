Zdvojila se lidská chyba, říká ředitel zoo o útěku zeber do města

„Jsem rád, že se nikomu nic nestalo,“ oddechl si. „A že jsou snad zvířata v pořádku. To budu ale vědět až zítra, až to z nich všechno vyprchá a budou v klidu.“

Chovný hřebec Dube, klisna Kamila a jedno z letošních mláďat z výběhu utekli v pondělí dopoledne po zaváhání ošetřovatelů.

„Zdvojila se lidská chyba. Oni si tady totiž trošku zjednodušují práci tím, že při přejíždění sem a tam nechávají otevřenou služební bránu na žirafinci. A jedna z kolegyň zapomněla zamknout a zajistit výběh,“ popisuje ředitel zoo.

„Je tam petlice se zámkem, druhá petlice je zasouvací. Ta zřejmě zůstala nezajištěná, a jestli se o to zebra drbala, opřela se a brána povolila. Byly zvědavé, vyšly ven, pak se možná něčeho lekly a vyběhly,“ pokračuje Vašák s tím, že když se zebry ocitnou v cizím prostředí, snadno zpanikaří a utíkají pryč.

Zvířata pronásledovaná policejními vozy proběhla po dálničním přivaděči a zamířila do okrajové části města. Klisna s mládětem zamířily do areálu Modety, hřebec na nové baseballové hřiště u ZŠ Demlova.

„Měli snahu nebezpečí utéct. Šlo o to je dostat do prostoru, který je obehnaný. A tam si s nimi nějak poradit,“ přibližuje Vašák, který osobně řídil odchyt hřebce. „Bylo to o nějaké improvizaci a konkrétní reakci toho zvířete.“

Samici s mládětem se po podání sedativ podařilo odchytit rychleji, samec se hangeru (převážecímu boxu) několikrát snažil vyhnout.

„Stepní zvířata jsou prostě klaustrofobní, bojí se uzavřeného prostoru. Potřebují kolem sebe mít rozhled,“ vysvětluje Vašák. „Zaplaťpánbůh se nikomu nic nestalo,“ pokračuje ředitel.

Do smíchu mu ale rozhodně nebylo. „Příjemná historka to bude za pět let, možná za rok. Teď určitě ještě ne,“ má jasno Vašák.

Zvířata teď podle něj potřebují čas na relaxaci.

„Mají v sobě dost sedativ, takže budou spát,“ pravil ředitel zoo. „Je to, jako když se opije člověk. Necháme je v klidu, žádné granule, jenom seno. Aby neměla zatížený metabolismus a mohla se v klidu probrat,“ dodal Vašák.