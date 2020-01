Sběratelé bankovek vyrazili do zoo. Zájem byl obrovský

A právě sběratelé tvořili v neděli velkou část návštěvníků zoo. „Někteří nadšenci přijeli už večer před prodejem a nocovali v autě na parkovišti,“ popsal mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

„Už tady stojíme s manželem nějaké dvě hodiny a stejně na nás řada ještě jen tak nepřijde, jsme tam ve dvou třetinách fronty. Je tady bohužel poměrně dost všelijakých překupníků, hlavě ze Slovenska,“ uvedla Helena Z., která do jihlavské zoo dorazila ze Žďáru nad Sázavou.

„Přišlo mi to jako taková originální památka na místo, kam jezdíme s rodinou často a rádi. Kdybych ale tušila, že tu bude panovat taková sběratelská mánie, tak si to asi rozmyslím a obejdu se bez bankovky. Když už tu ale tak dlouho stojím, tak to snad ještě vydržím,“ dodala Helena Z.

O nadšení právě slovenských sběratelů pro stylové suvenýry svědčilo i mimořádně velké množství aut se slovenskou poznávací značkou na parkovišti před zoo. Podle mluvčího zoologické zahrady probíhal prodej bez potíží. „Musím říct že se většina lidí chovala velmi disciplinovaně, poctivě si vystáli frontu a respektovali pravidla,“ dodal Maláč.

Nastavená pravidla pod jeho slov nijak obejít nešla. Na jednu vstupenku si mohl každý koupit pouze pět bankovek, a každá jedna osoba pak maximálně deset vstupenek, ovšem vždy jen pouze dvě naráz, poté se musel zájemce zařadit na konec fronty. Jeden suvenýr vyšel na osmdesát korun. Už chvíli poté, co se dostaly bankovky do oběhu, byly ale na internetu nabízeny za ceny výrazně vyšší.

Motiv byl jasný

Výběr motivu, který speciální bankovku zdobí, nebyl podle ředitele zahrady Jana Vašáka v tomto případě vůbec složitý. „Specializací naší zoo jsou dlouhodobě chovy malých savců, dále kočkovitých šelem, primátů a také plazů společně s obojživelníky. Takže jsme vybrali tři živočichy typické a významné pro jihlavskou zoo,“ vysvětlil Vašák.

Na novém suvenýru lidé najdou klokánka králíkovitého Ogilbyova, kočku slaništní a krokodýla siamského. Všechna tato zvířata patří do Evropského záchovného programu. Bankovek zoo vydala celkem pět tisíc, do prodeje jich šlo zhruba tři a půl, zbytek si ponechal výrobce a zoo pro propagační účely. Téměř všechny suvenýry se během neděle našly své nové majitele.

Akce svůj účel splnila

„Náš cíl, tedy propagaci zoo, to určitě splnilo. Jen za neděli, navzdory chladnému počasí, přišlo kolem čtyř stovek lidí. A přijeli často z daleka, takže se o nás alespoň dozví zas jiný okruh lidí,“ zhodnotil Martin Maláč. V rámci prodeje bankovek se konaly v zoo i akce týkající se Austrálie. Lidé se na nich mohli mimo jiné dozvědět, jak lze této zemi ničené požáry pomoci.