Jihlava koupila kvůli rozšíření zoo továrnu, z plánů se však pomalu vytrácí

„Zklamání je moc slabé slovo. Použil bych hrubější vyjádření. Dvanáct let jsem bojoval jako zastupitel o koupi Modety pro zoo a bylo to skoro zbytečné. Nemám nic proti kulturně-vzdělávacímu zařízení, vše se dá skloubit, ale podle mě to musí vlastnit zoo a náplň musí být hlavně zoologická,“ neskrývá rozčarování Vladislav Jiroušek, emeritní ředitel jihlavské zoo, který před lety jako zastupitel odkup areálu do vlastnictví města inicioval.

Jenže zastupitelé tento týden schválili deset milionů korun na projektovou dokumentaci k přestavbě objektu Modety pro nové využití. Byla k tomu hodinová diskuse.

Podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum) jsou obě budovy Modety ve špatném technickém stavu a potřebují opravu. Město k tomu chce využít nové národní dotace zaměřené na bývalé tovární areály - brownfieldy. Mělo by jít o projekt za více než 200 milionů korun.

„Objekty musíme opravit. Jsou naše a nejsou v dobrém stavu. Mít projektovou dokumentaci na vlastní majetek není nic špatného,“ připomínala primátorka.

Podle ní je třeba začít projektovat už letos. „Potřebujeme mít příští rok stavební povolení, abychom nepřišli o možnost financování z dotací. V roce 2025 by oprava mohla být hotová,“ dodala.

Zastupitelé nevědí, co v budově bude

Ale víc než diskutovat o nutnosti tovární areál opravit chtěli zastupitelé vědět, k čemu bude místo využívané. Připomínali, že k tématu nemají dostatek informací a žádali odložení hlasování. „My tady uvolníme prostředky, ale vůbec nevíme, co tam bude,“ pozastavoval se třeba předseda finančního výboru a opoziční zastupitel Jiří Pokorný (ANO).

I primátorka přiznala, že ve vedení města není na využití objektu shoda. „My víme velmi přesně, co tam má být. Jenom ty názory nejsou většinové. Nejsme schopni se politicky dohodnout,“ řekla.

„Někteří si představují větší dopad využití pro město, jiní to vidí jenom pro zoo a někteří kolegové v tom vidí hlavně byznys. Myslím, že se dá všechno spojit,“ dodala.

Pomoci by měla studie proveditelnosti, která byla podle primátorky zadána před 14 dny.

Zastupitelé Jaroslav Huňáček (ODS) a Radek Popelka (ANO) ale zdůrazňovali, že objekt byl kupován především pro další rozvoj zoologické zahrady.

„Zajímalo by mě, kam vyšuměla zoologická zahrada, pro kterou se ten objekt primárně kupoval? Pochybuju, že se do těch brownfieldů někam vtělí. Když se to kupovalo, bylo jasně nastavené, že to bude pro zoologickou zahradu,“ reagoval Huňáček.

Na způsobu využití se shodli tři ředitelé zoo

Poslední tři ředitelé zoologické zahrady viděli potenciál tohoto areálu právě v dalším rozvoji zoo. Především v tom, že tam vznikne samoobslužná restaurace typu IKEA, protože současný gastroprovoz je v zoo nedostatečný. Dále kongresový sál, možnost ubytování, zázemí pro zoo, ale především že tam budou i nové expozice zvířat.

„V návrhu počítáme se spoluprací se zoo. Nicméně ne tak, že by tam byly další pavilony,“ poznamenala primátorka Koubová.

Podle ní by v areálu měl být gastroprovoz a návštěvnické centrum, kde by se lidé dozvěděli o dalších aktivitách ve městě. „Měly by tam být také sdílené dílny pro školy a veřejnost, i zimní aktivity pro zoo. Počítá se také s podnikatelskou činností,“ nastínila.

Soudě podle reakcí na sociálních sítích se lidé spíše podivují možnému využití areálu. „Když nevíme co s objektem, tak se z toho udělá kulturní centrum nebo galerie,“ napsal například Tomáš Hrubovský.

„Myslel jsem, že tam zoo bude mít vodní svět s akvárky. To je fakt škoda, že z toho nic nebude,“ přidal se další diskutující. „Jsem zvědavý, kteří zoufalci budou chodit do sdílených dílen,“ pozastavil se nad nápadem jiný diskutující.

Bez expozic tam nikdo nepůjde, říká ředitel

Bývalý ředitel zoo Vladislav Jiroušek kritizoval současné vedení zoologické zahrady, že pro maximální využití areálu pro své potřeby neudělalo dostatek a nepředložilo vlastní návrh využití.

„Při jednání se snažím, aby měla zoo v Modetě co největší podíl. Shodneme se, že by tam měl být návštěvnický servis, restaurace, kongresový sál i místo, kde se bude zoo prezentovat v zimě. Ale pokud jde o expozice zvířat, tam bych paní primátorce oponoval. Já bych tam ta zvířata zkrátka chtěl. Bez expozic zvířat tam nikdo nepůjde. Ale rozhodují politici,“ poznamenal současný ředitel Jan Vašák.

Smířit se s novou situací nechce Vladislav Jiroušek. „Není všem dnům konec,“ věří.

„Sháním architekta Lukáše Holuba, se kterým jsem dělal studii využití Modety. Tenkrát to měl jako diplomovou práci a pokusím se s tím ještě něco udělat. V tomto zastupitelstvu to asi nedopadne, ale budou volby. Nechci to vzdát. Dal jsem tomu už hodně,“ dodal Jiroušek.