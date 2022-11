Jihlavská zoo opět spojuje pár levhartů, předchozí pokusy končily tragicky

„Transport dopadl bez komplikací a nyní nás čeká nejsložitější část, postupné spojování obou zvířat,“ říká zoolog Richard Viduna.

Samice si zatím zvyká na nové prostředí a do venkovního výběhu, kde by ji mohli spatřit i návštěvníci, zatím ještě nechodí. „Předpokládám, že k úplnému spojení páru by mohlo dojít někdy v zimě, tak aby se případná mláďata narodila na jaře,“ poznamenal ředitel zoo Jan Vašák.

Levharty perské chová jihlavská zoologická zahrada kontinuálně od roku 1982. Zatím poslední úspěšně odchované mládě se zde narodilo v roce 2009.

O tom, že levharti perští jsou velice komplikovaná, náročná a do jisté míry i náladová zvířata, vědí své jihlavští chovatelé. Dlouho se jim nedařilo najít vhodný pár, který by si vzájemně vyhovoval. Když se to v roce 2019 po tříletém komplikovaném sžívání zvířat, během něhož mezi nimi padaly facky a přibývaly šrámy, podařilo, zoo to vnímala jako velký úspěch.

Perun svou první partnerku usmrtil

„Samec si velmi dlouho zvykal na samici. Když se je konečně podařilo spojit a samice zabřezla, zemřela při nepostupujícím porodu i s mládětem,“ popsal historii chovu v posledních letech tiskový mluvčí zoo Martin Maláč.

Geneticky cenný samec Zaman pak byl nějakou dobu sám a na doporučení evropského koordinátora chovu následovala výměna tohoto kocoura za novou samici z Řecka a příchod současného samce Peruna. Sžívání tohoto páru bylo bez komplikací, pak ale samec jednoho dne z neznámého důvodu zaútočil na samici a usmrtil ji. Teď dostane další šanci s novou partnerkou.

Levhart perský je jedním z největších poddruhů levharta skvrnitého. Žije v severním Íránu, východním Turecku, na Kavkaze a v západním Afghánistánu. K jeho oblíbené kořisti patří koza, muflon, zajíc, ale je schopen ulovit jakoukoliv zvěř až do velikosti koně. Období páření bývá zpravidla od poloviny ledna do poloviny února.