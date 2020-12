Zoo hledá náhradu za vstupné. Připravila puzzle a zvířata „posílá do světa“

„Pokud zahrneme i jarní uzavření, tak jen na vstupném činí výpadek do konce listopadu 6,84 milionu korun. Dalšího půl milionu korun je ztráta z příjmu na parkovném,“ sčítá vedoucí marketingového oddělení zoologické zahrady Simona Kubičková.

Říjnový výpadek je ve výši 1,272 milionu korun. Za listopad 358 tisíc. A pokud by zoo byla uzavřená i celý prosinec, tak odhadovaný výpadek z příjmu bude dalších 457 tisíc korun.

Zahrada proto hledá různé způsoby, jak ztrátu alespoň trochu dohnat. „Výpadek se nám částečně daří pokrýt prodejem z našeho e-shopu. Je to jenom malá část, ale jsme pochopitelně rádi za každý finanční příspěvek. Je to velká pomoc,“ připomíná Kubičková.

V pondělí odstartovala nová kampaň, která má symbolicky podpořit zoologickou zahradu a zvířata v ní. Jmenuje se Pošli zvíře na dovolenou.

„Některé zoologické zahrady mají například projekt Pozvi zvíře na oběd. My jsme se rozhodli poslat naše zvířata na virtuální dovolenou, aby se podívala na místa, kde byste je jinak nehledali,“ usmívá se Simona Kubičková.



Klokan si zaskáče přes Velkou čínskou zeď

A aby to byla pro lidi i zábava, poslat můžete například surikaty na Štrbské pleso, krokodýla do Benátek, aby si tam zaplaval, klokan si může jet zaskákat přes Velkou čínskou zeď, žirafa spatří šikmou věž v Pise, plameňák poletí bruslit do Kanady nebo můžete medvěda vyslat na poznávací výlet do Amsterodamu.

Vše funguje tak, že si na e-shopu vyberete zvíře, kterému chcete zaplatit virtuální dovolenou. Ta je ve třech cenových kategoriích. „V každé kategorii máme sedm zvířat. Zveřejňovat je budeme postupně. Začínáme s prvními dvěma v každé z nich,“ vysvětluje Kubičková.

Za to, že zvířeti lidé zaplatí tuto imaginární cestu, dostanou nakupující od zvířete elektronickou pohlednici s krátkým pozdravem. Součástí bude i fotokoláž z dané lokality.

„Místo pro adresáta zůstane volné, a pokud si lidé e-pohlednici vytisknou, mohou ji někomu poslat třeba jako dárek,“ vysvětluje Kubičková. „Věřím, že lidé pochopí, že to je legrace a zároveň forma podpory. Samozřejmě zvířata v reálu nikam posílat nebudeme.“

Adopční puzzle aneb Kup si kousek svého tygra

Další novinkou, která odstartovala rovněž na počátku tohoto týdne, jsou adopční puzzle. Tento projekt stojí na symbolické adopci zvířat.

„Protože adopce zvířat, jako jsou tygři či žirafy, jsou poměrně finančně náročné, přišli jsme s tím, že si nyní může každý koupit svůj ‚kousek‘ zvířete, a tak ho podpořit,“ představuje další nový projekt Simona Kubičková.

Zoo nechala vyrobit nadrozměrné puzzle, které budou lidé postupně skládat podle toho, jak si budou kupovat jednotlivé části obrázku. Jeden dílek z puzzle stojí 200 korun. Prvním zvířetem, jehož obrázek se bude takto sestavovat, je tygr sumaterský. Lidé si nebudou kupovat konkrétní dílek, ale bude se náhodně losovat. Můžete tak vlastnit třeba část oka, ucha nebo tlapy.

„Puzzlík vybereme, podepíšeme jejich jménem a přiložíme do skládačky. Jako poděkování dostanou fotografii jejich dílka a magnetku, na které bude napsáno: Já mám kousek svého tygra,“ vysvětluje Kubičková.

Po složení puzzle bude skládačka k vidění jeden rok v pavilonu šelem. Pokud bude o tuto formu adopce zájem, bude možné si takto symbolicky adoptovat i další zvířata. Například hrošíka, hyenu, gibona či žirafu.

Prvním, kdo si pořídil tygří dílek a zároveň tím zahájil i celý projekt, byl herec Horáckého divadla v Jihlavě František Mitáš. „Nevybrali jsme ho náhodou. František Mitáš totiž v minulé sezoně hrál v představení Kniha džunglí právě postavu tygra Šér Chána,“ upozornila vedoucí marketingu jihlavské zoologické zahrady.

Otevřou pro 1 500 lidí denně s rozestupy „na tapíra“

Od čtvrtka 3. prosince se v celé republice zmírňují protiepidemická opatření. To znamená, že se otevřou i brány jihlavské zoologické zahrady. Počet návštěvníků, kteří budou mít možnost zoo navštívit, bude omezen na 1 500 lidí za den.



„Nepředpokládáme, že v zimním období by byl jejich počet v naší zoo vyšší. Proto ani nebudeme organizovat prodej vstupenek v předprodeji přes e-shop. Vstupenky si lidé zakoupí přímo na pokladně. Otevřena bude pouze hlavní pokladna přístupná od centrálního parkoviště,“ upozornila Kubičková.

Zpřístupněny budou i vnitřní pavilony zoologické zahrady, ale pouze s rouškou a s omezeným počtem lidí na daný prostor. Fungovat má i občerstvení formou výdejového okénka.



Návštěvníci budou muset dodržovat také rozestupy. „Všude budou cedule, aby si lidé drželi rozestup na jednoho tapíra. Měří totiž na délku požadované dva metry,“ podotkla Kubičková.