Jihlavská zoo postaví novou expozici pro kočkovité šelmy za devět milionů

Právě karakalové, které zoo dlouhé roky úspěšně chová, se v letošním roce mohou pyšnit hned trojicí mláďat. Trojčata přišla na svět sedmého července a chovatelé zatím neznají jejich pohlaví. Nyní už malá koťata této atraktivní šelmy mohou návštěvníci pozorovat, jak dovádějí ve výběhu vedle medvědů malajských.

Karakalové Jsou to elegantní, středně velké kočkovité šelmy, které žijí v Africe i v Asii.

Jejich jméno v turečtině znamená „černé ucho“. Toto označení získali díky svým černým dlouhým špičatým uším, které jsou zakončené tmavými štětinkami.

Podobné jsou tyto šelmy rysům, a proto se jim také říká pouštní či africký rys. Oproti rysům však mají dlouhé nohy, jsou štíhlejší a mají také jednobarevnou srst.

Jsou to výborní lovci a skokani. Pro své schopnosti byli cvičeni k lovu zajíců a ptáků.

V jihlavské zoologické zahradě chovají karakaly, jejichž předci pocházejí z jižní Afriky.

„Do budoucna bychom chtěli, jakmile to bude reálné, chov směrovat na karakaly asijské či arabské. Chovají se v arabských chovatelských zařízeních, proto je reálné sestavit nějaký evropských chov,“ vysvětlil ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Zřejmě již ke konci příštího roku by se měl tento druh přestěhovat do nového. „Ještě letos by měla být hotová projektová dokumentace nových expozic, a pokud vše dobře půjde, stavět by se mělo začít v průběhu příštího roku,“ představil scénář ředitel zoo Jan Vašák.

Nový výběh má tematicky navázat na část zoologické zahrady, kde jsou k vidění africké druhy zvířat. Plocha pro nové výběhy je mezi expozicí afrických primátů a pavilonem žiraf. Nyní je tato část prázdná.

„Je to velmi slunné místo a to by mělo druhům, které tam chceme umístit, vyhovovat. Karakalové jsou nyní v údolí, které je relativně stinné. No a pro kočky pouštní jsme dosud venkovní výběh neměli. Proto jim ho chceme také dopřát,“ vysvětlil ředitel zoologické zahrady.

Bezprizorní ale v budoucnu nemá zůstat ani současný výběh karakalů. „Máme velkou škálu kočkovitých šelem, které chováme, a některé máme i v našem zázemí, takže je lidé nevidí,“ připomíná Vašák a v té souvislosti zmiňuje například kočky amurské, bažinné či divoké.

Na novou venkovní expozici přispěje čtyřmi miliony hejtmanství. „Mimořádným příspěvkem chceme podpořit jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů na Vysočině, do kterého například jen za loňský rok zavítalo téměř 358 tisíc návštěvníků,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová s tím, že rozšíření expozice by mělo přispět k dalšímu zviditelnění zoo, města i celého regionu.

Peníze, které se kraj chystá dát na nové výběhy v zoo, poskytne nad rámec pravidelné dotace vyplývající z dříve uzavřeného memoranda o spolupráci mezi městem Jihlava a hejtmanstvím. Kraj se zavázal pomáhat zoo, již spravuje město, zatímco magistrát slíbil podporovat činnost Horáckého divadla v Jihlavě, které je naopak příspěvkovou organizací kraje.