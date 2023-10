Je nová Horácká hala přepych, nebo nutnost? Primátoři Jihlavy se neshodnou

Zatímco v článku „Nejspíš to dopadne blbě, kritizují jihlavští exprimátoři stavbu Horácké arény“ dostali prostor pouze dnes už politicky neaktivní Vratislav Výborný (dříve ČSSD a ODS), Vladimír Hink (ODS) a Rudolf Chloupek (ČSSD), Ryška na úterní debatu na jihlavské radnici, kterou město vysílalo prostřednictvím Facebooku a YouTube, pozval všechny své předchůdce.

Z akce se předem omluvil Vladimír Hink (ODS), z rodinných důvodů nedorazila ani Karolína Koubová (Piráti a Fórum).

„Rozhodnutí uzrálo po přečtení článku v MF DNES, kde se exprimátoři vyjadřovali k výstavbě Horácké multifunkční areny a řešení dopravy v Jihlavě,“ připustil Ryška.

„Myslím si, že tato debata je v tuto chvíli důležitá z toho pohledu, že Jihlava stojí na takovém předělu. Dlouho odkládané investice se v tuto chvíli už odkládat nedají,“ zmínil Ryška mimo jiné plánovaný centrální dopravní terminál nebo připojení vodohospodářské soustavy na Želivku.

Zásadním tématem je však také demolice Horáckého zimního stadionu a výstavba nové multifunkční haly, která se má na jeho místě otevřít na podzim roku 2025.

Stavba za městem by trvala déle, tvrdí Ryška

„Všichni vědí, že starý stadion dosloužil v dubnu roku 2022, kdy statik nepovolil jeho další provozování,“ připomněl Ryška, že legendární hokejový stánek musel být z důvodů havarijního stavu střechy a zároveň špatných instalací uzavřen.

V prosinci roku 2018 padlo rozhodnutí, že se na místě zimního stadionu postaví nová aréna. „Oprava staré haly by nebyla příliš levná, navíc to vypadalo, že bychom na ni nedostali buď žádné, nebo velmi malé dotace. Naopak stavba nové haly někde za městem by trvala mnohem déle,“ zmínil Ryška náročný byrokratický postup, který by takové stavbě předcházel.

„A protože se vědělo, že zimní stadion už nemůže sloužit příliš dlouho, že se bude muset uzavřít, chtěli jsme, aby proluka byla co možná nejkratší,“ obhajuje tehdejší rozhodnutí.

Zvítězila tak stavba nové multifunkční arény pro 5 700 diváků, která při kulturních akcích pojme až 7 500 návštěvníků. „Je to méně, než měl starý zimní stadion. Ale čím větší aréna, tím dražší by byla,“ vysvětluje Ryška. „Nejdražší na hale je počet diváků. Po řadě konzultací nám vyšlo, že na Jihlavu a její velikost by to v tuto chvíli mělo stačit.“

Nejsou tady hotely, namítá Výborný

Právě multifunkčnost haly kritizuje Vratislav Výborný. „Pocitově jsem se dopracoval k tomu, že pro Jihlavu je to v tuto dobu přepych za hodně peněz,“ říká starosta a později primátor Jihlavy (v letech 1998 - 2004). Náklady na výstavbu multifunkční arény jsou 1,9 miliardy korun, 300 milionů přispěje stát, 500 milionů kraj.

„Zásadní věc je, jestli město Jihlava takto velkou investici, co se týče multifunkční haly, potřebuje,“ přemýšlí Výborný. „Navazuji na to, jaké je tu další vybavení. Nejsou tady žádné hotely, žádné ubytování. O parkování se ani nebudeme bavit,“ argumentuje.

Primátor Ryška sice nedostatek ubytování a parkovacích míst připouští, zároveň však ve výstavbě multifunkční haly vidí příležitost. „Jde o to, co má být dřív. Věříme, že když postavíme arénu, začne to dávat smysl i těm, kteří budou stavět nebo rekonstruovat hotel. Protože budou vědět, že tady ty akce opravdu budou,“ míní Ryška.

Podle Vymazala Jihlava vytváří podmínky

Podobný názor má i další bývalý primátor a dnes radní za ODS Jaroslav Vymazal. „Chybí nám infrastruktura krajských měst a tohle je jedna z nich,“ míní druhý nejdéle sloužící primátor (2006 - 2014). „Věřím, že když tu budou akce, probudí se i hotely. Musíme vytvořit podmínky, aby se mohl rozvinout soukromý prostor.“

Ryška navíc vnímá zájem soukromého investora o výstavbu parkovacího domu na pozemcích města za Billou s kapacitou 600 míst. „Město nemá na to, aby stavělo všechno. Třeba parkovací dům může postavit soukromý investor, který by těžko stavěl multifunkční halu,“ má jasno.

Podle Ryšky se navíc staví hala, která by měla sloužit 50 až 60 let. „Pokud bychom postavili něco menšího, tak budeme jediné krajské město, které má něco menšího. A na padesát let si zablokujeme něco, co ostatní krajská města mají. Tím bychom se diskvalifikovali,“ míní Ryška. „Proto si myslím, že je dobré postavit něco, čeho za deset dvacet let nebudeme litovat.“

Výborný má strach, že má Jihlava velké oči

Výborný přiznal, že ze současné stavby má obavy. „To, co řekl pan primátor, má logiku, obhájil to. Na druhou stranu, neodcházím s jeho názorem,“ říká Výborný.

„Přišlo mi, že sem potřebujeme něco usadit. Jsme krajské město, tak tady budeme mít arénu. Ale mám obavy, že i příjmy, které jsou předpokládané, jsou trochu ve vzduchu,“ pokračuje.

25. září 2023

„Já tomu fandím. Jsem rád, že bude nová aréna. Jen mám obyčejný strach, že teď máme veliké oči,“ varuje. „Jsem rád, že za to už nemám zodpovědnost. Jako bazilišek se chytám drápkem a říkám: bacha na to.“

Jinak poklidnou atmosféru debaty trochu okořenil výrok sledujícího Roberta Kohna. „Pan Výborný je neskutečný alibista. Místo, aby mu bylo stydno, že jeho garnitura nedokázala vůbec nic, kope kolem sebe. Proč on a další předchůdci dostávají tento prostor. Kritizovat by jim šlo, ale neudělali vůbec nic,“ zmínil nespokojený občan.

Už to mohlo dávno stát, posteskl si Chloupek

„Těžko se hájit,“ reagoval Výborný. „Co znamená vůbec nic? To je taková fráze. Nerad říkám, co jsem dosáhl. Ale například tu máme vysokou školu, kterou jsem dojednal s tehdejším premiérem Špidlou. To, že jsme krajské město, stálo taky spoustu lobbování. Máme tady letní koupaliště za 150 milionů, což byl tehdy náš rozpočet na dva roky,“ uvedl Výborný.

„Já jsem rád, že konečně dojde k řešení dlouhodobého problému. Na druhou stranu si povzdechnu, protože už to mohlo dávno stát,“ myslí si Chloupek.

„Je to vina několika zastupitelstev, která nebyla schopna se domluvit na něčem rozumném. Důsledek je, že to stavíme teď, kdy to cenově příliš výhodné není,“ dodal primátor z let 2014 až 2018.