Jihlava opět připraví běžkařům trať přímo ve městě, čeká se jen na mráz

Místo, kam si lidé budou moci jít zaběžkovat ať už klasickou technikou či bruslením, bude ve volnočasovém areálu Český mlýn u řeky Jihlavy. Letos ale nebude okruh na louce vedle pumptracku, ale o kousek dál.

„Ukázalo se, že ta loučka není úplně vhodné místo. Po odtání sněhu se tam dlouho držela voda a místo bylo podmáčené,“ řekl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Délka běžkařské trati se bude odvíjet od intenzity a délky trvání mrazivého počasí a od množství vyrobeného technického sněhu. „Počítáme se základním okruhem dlouhým 500 metrů a s jeho rozšířením až na jeden kilometr. Povede ve stínu pod svahem, v místech části asfaltové cyklostezky,“ řekl Martin Kratochvíl ze spolku Lyžařské Jihlavsko.

Podle něj právě tam vydrží technický sníh nejdéle, a sousední úsek cyklostezky kolem řeky tak bude dále bez omezení přístupný chodcům a cyklistům a bude zde probíhat i zimní úklid a údržba.

Sníh by mohl vydržet až do března

Radnice finančně podpoří zasněžování technickým sněhem. „Podobně jako přispíváme ostatním sportovním nebo kulturním spolkům, přispějeme na činnost i Lyžařskému Jihlavsku,“ vysvětlil primátor Ryška.

Město má v rozpočtu na běžkařskou trať vyčleněno maximálně 600 tisíc korun. V této částce je pronájem sněhového děla, práce na úpravách trati a energie. „Z toho za elektřinu utratíme asi 120 tisíc korun, maximálně však 150 tisíc,“ doplnil náměstek pro školství kulturu a tělovýchovu Richard Šedivý.

Podle radnice se však podařilo nají partnery, kteří projekt finančně podpoří, a minimálně cena elektřiny by měla být kryta sponzorsky.

Kdy se začne s výrobou technického sněhu, bude záležet především na počasí. Podle Petra Ryšky by bylo ideální, kdyby se mohlo začít zasněžovat už před vánočními svátky. „V okamžiku, kdy se sníh uválcuje a ujezdí, vydrží poměrně dlouho. Předpokládám, že by tam mohl vydržet až do března,“ dodal primátor.