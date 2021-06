Herci v kostýmech připomenou v želivském klášteře Karla IV. či Santiniho

„Tým dvanácti herců během prohlídky vystřídá při jednotlivých scénách 40 kostýmů, které šil mimo jiné i slavný kostýmní návrhář Roman Šolc,“ řekl organizátor prohlídek Michal Hájek.

Prohlídky přiblíží vztah kláštera a Karla IV., historii Trčkova hradu, jenž je součástí klášterního areálu. „Návštěvníci se setkají rovněž se stavitelem Janem Blažejem Santinim, který chrám po požáru zrenovoval do současné barokní podoby,“ dodal Hájek.

Návštěvníci budou moci při prohlídkách zavítat i na Trčkův hrad, kam obvykle prohlídky nesměřují. První kostýmované prohlídky se uskuteční ve dnech 3. až 6. a pak 10. července.

Želivský klášterní areál se v letošním roce dočká i dalších investic. Zahájena bude obnova staré prelatury. V plánu je rovněž odkoupit prostor před klášterem a připravit jeho revitalizaci.



„Chystáme i drobné investice do klášterní knihovny, letos bychom měli také opravit střechu na domku u opatské zahrady, který je součástí někdejšího hospodářského statku,“ řekla Jiřina Zajíčková, jež má v rámci želivského kláštera na starosti správu majetku.

V prelatuře by měly mimo jiné vzniknout výstavní expozice. U budovy konventu budou vybudována nová sociální zařízení, která by měla být v provozu už letos.

„Chceme také opravit sochy a erb nad vstupem do chrámu a do průčelí chrámu vrátit pozlacenou monstranci, která bude umístěna mezi věžemi. To by se mělo dělat v příštím nebo přespříštím roce,“ dodala Zajíčková.