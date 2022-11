Rekonstrukce za dvě miliardy zrychlí cestu po železnici z Brodu na Brno

Kompletní rekonstrukce tratě, modernizace dvou stanic a dvou zastávek, obnova veškerých mostů a propustků i instalace nového trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. To je jen část z toho, co Správa železnic (SŽ) mezi Přibyslaví a Pohledem chystá.

O výrazné modernizaci úseku hovořili zástupci SŽ už v minulosti. Záměr zveřejnili v roce 2019. Původně s ní počítali na příští rok. Stěžejní práce by se nakonec měly odehrát až o rok později, tedy v roce 2024.

„Přípravu významných dopravních staveb obecně ovlivňuje celá řada faktorů, které se podobně jako délka jednotlivých řízení nedají předvídat zcela přesně. Uváděné předpokládané termíny jsou proto vždy pouze orientační,“ vysvětluje zdržení mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Rozsah záměru však zůstává beze změn. „Půjde o komplexní rekonstrukci dvoukolejné trati, která zahrne stanice Přibyslav a Pohled i zastávky Přibyslav – zastávka a Stříbrné Hory,“ přiblížil Gavenda.

Bude se moci jezdit až stošedesátkou

Jak dále upřesnil, položen bude celý nový železniční svršek a spodek, opraveny veškeré mosty, silniční nadjezdy, propustky a další stavby. Nataženo bude nové trakční vedení a sdělovací i zabezpečovací zařízení.

„Investice umožní zvýšení rychlosti ze stávajících 100 až na 160 kilometrů v hodině,“ dodal mluvčí Správy železnic. Cesta mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou by se tak po rekonstrukci mohla zrychlit.

Proměny doznají obě železniční stanice. V Přibyslavi se plánuje rekonstrukce obou nástupišť. Ta budou nově přístupná bezbariérově, současný podchod bude po revitalizaci doplněn o výtahy.

Ještě více se promění stanice v Pohledu. Z té budou zcela odstraněna nynější nástupiště. Nahradit je má nové nástupiště umístěné mezi hlavními kolejemi. „Přístupné bude novým podchodem s výtahy,“ zmínil Dušan Gavenda.

Celková rekonstrukce se dotkne i menších zastávek v Přibyslavi a Stříbrných Horách. V té přibyslavské bude navíc vybudován podchod pod kolejemi. Zastávka je totiž u místní části Hesov a nedaleko od potravinářského podniku Savencia (bývalá Pribina). Do práce sem vlakem dojíždějí desítky lidí. Ti riskují a koleje přebíhají.

Zrušení zastávky v Hesově Přibyslav zabránila

„Všechna nová nástupiště budou s výškou nástupní hrany 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Nástupiště dostanou nejen nové přístřešky a mobiliář, ale také informační a orientační systém pro cestující,“ informuje dále SŽ v letáku popisujícím chystanou investici.

Správa železnic počítá s tím, že se trať po modernizaci stane podstatně atraktivnější jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Ta navíc bude moci využít nové prodloužené koleje v Přibyslavi určené pro vlaky dlouhé až 740 metrů.

Radnice v Přibyslavi chystanou rekonstrukci vítá. Železnice je totiž pro čtyřtisícové město stěžejní. „Hlavně při cestách do Žďáru nad Sázavou nebo pak dál do Brna a Prahy nám chybí autobusové linky. Vlak proto využívají stovky cestujících. Jen do Havlíčkova Brodu je to tak půl na půl s autobusy,“ říká přibyslavský starosta Martin Kamarád.

O investici se vedení města se Správou železnic dlouho bavilo. Původním záměrem SŽ totiž podle Kamaráda bylo zastávku u Hesova úplně zrušit.

„Jednak ji využívají zaměstnanci Pribiny a zároveň směrem k Hesovu chystáme novou výstavbu. V okolí bude tedy časem bydlet více lidí. To Správu železnic přesvědčilo o nutnosti rekonstrukce i zřízení podchodu,“ dodal.

Po trati se jezdí od padesátých let

V současné době správce tratě připravuje dokumentaci pro stavební povolení a aktualizuje projekt organizace výstavby. Po administrativní stránce by chtěl investici dotáhnout v roce 2023.

„Přípravnými pracemi bychom chtěli rekonstrukci zahájit koncem příštího roku. Stěžejní stavební práce, vyžadující i výluky, mají probíhat v roce 2024, dokončovací práce pak v roce 2025,“ nastínil současný předpoklad Dušan Gavenda.

Předpokládané celkové investiční náklady činí přibližně 2,36 miliardy korun.

Trať mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou, na níž úsek z Pohledu do Přibyslavi leží, přitom rozhodně nepatří mezi ty v Česku nejstarší. Jedna kolej byla do provozu uvedena v roce 1953, dvoukolejným se stal o pět let později. Nový koridor nahradil stařičkou klikatící se lokálku z roku 1898. Elektrický provoz na trati byl zahájen v listopadu 1966.