Jako by měl rok 14 měsíců. Žehů v jihlavském krematoriu výrazně přibylo

Jihlavské krematorium podle mluvčího Martina Málka situaci zatím zvládá. Problém nemá ani s počtem chladicích boxů a uložením těl zesnulých. Kapacita chladicí komory je určena pro padesát těl.



„V tuto chvíli je to dostačující,“ řekl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které krematorium provozují.

Jihlavské krematorium dokonce před časem nabídlo pomoc ostravskému zařízení, které bylo kapacitně přetížené a nemělo dostatečnou kapacitu chladicích boxů k uložení zvýšeného počtu zesnulých.



„Byli bychom schopni ještě dalších dvacet těl týdně spálit. Nabídku ostravští kolegové prozatím nevyužili. Pokud víme, vypomáhají jim bližší krematoria. Logisticky jsme pro Ostravu přece jenom vzdálenější,“ dodal Málek.

Zároveň připomenul, že krematoria od minulého týdne posílají ministerstvu pro místní rozvoj reporty, ve kterých pravidelně referují o kapacitě pro ukládání těl a kapacitě žehů.



„Je to monitoring všech sedmadvaceti krematorií v České republice. Kdyby se situace někde rapidně zhoršila, těla by se přemístila do krematorií, která mají volnou kapacitu,“ vysvětlil Málek.

Od listopadu se počet žehů zvýšil na dvojnásobek

Oproti předchozím rokům musí nyní zaměstnanci jihlavského krematoria udělat až dvojnásobný počet žehů než v době před koronavirem.

„Při běžném provozu máme od 150 do 170 žehů měsíčně. Ale třeba v listopadu jsme jich udělali 345. Přitom předloni ve stejném měsíci jich bylo 168. V prosinci loňského roku jsme měli 272 žehů. Do úterního rána v tomto týdnu jsme za leden přijali už 167 těl ke zpopelnění,“ nahlédl do statistiky Martin Málek.

Při celkovém porovnání s rokem 2019 pracovníci jihlavského krematoria uskutečnili o tři stovky žehů více. „Je to jako kdyby rok měl čtrnáct měsíců,“ poznamenal.

První nárůst počtu zemřelých zaznamenali v jihlavském krematoriu již během února loňského roku.



„Dramaticky nahoru to šlo v závěru roku při druhé vlně epidemie. Situace nyní pokračuje stejně jako v posledních měsících roku 2020. Pokud to takhle půjde dál, dostaneme se opět na dvojnásobný počet žehů,“ dodal mluvčí.

Zaměstnanci nyní pracují v jednosměnném provozu, ale ke spalování se využívají obě pece, které má krematorium k dispozici. „Jsme takto schopni denně zpopelnit čtrnáct těl,“ dodal Málek.

Situaci zkomplikovala nutná výměna dveří u pece

Pokud by se situace zhoršila, je možné podle mluvčího nastolit dvousměnný provoz, což si zaměstnanci vyzkoušeli již v listopadu a v prosinci. „Ve hře by mohly být i víkendové služby,“ nastínil mluvčí možnosti posílení.

Situaci jim v minulém týdnu zkomplikovaly poškozené dveře u zavážecího vstupu do jedné z pecí.

„Tím, jak se v peci spaluje, stěny se ztenčují. Síla dveří už nesplňovala normu, ztenčovala se a hrozilo by prohoření. Proto se musela naplánovat jejich výměna,“ vysvětlil Martin Málek s tím, že opotřebení dveří je běžná záležitost, která se pravidelně sleduje.

V České republice jsou jenom dvě firmy, které se těmto opravám věnují. „Vždy se vyměňují celé dveře. Pec je v té době odstavená. Během této plánované odstávky jsme žehy dělali v naší záložní peci,“ dodal mluvčí.

Vstupní dveře byly naposledy měněny před rokem. „Určitě se na životnosti těchto dveří podepsal vyšší počet žehů, které jsme kvůli koronaviru měli od loňského února. Nebyl to ale jediný důvod,“ uzavřel Málek.