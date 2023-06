Lidé, vegetace i stroje. Streetarteři namalovali koloběh života jako graffiti

Tým pod vedením pražského streetartera Michala Škapy, známého v graffiti komunitě jako Tron, během čtyř dnů vytvořil malbu s prolínáním vegetace, částí strojů i lidských postav na stěnách o celkové ploše 400 metrů čtverečních.

„Od devadesátých let jsem se hodně věnoval graffiti, teď už dělám spíše volnou tvorbu, velkoplošné věci, takzvané morály. V této malbě jsou sci-fi motivy i komiksová forma. Maloval jsem částečně podle předem připravené skici, ale já malbu dotvářím přímo na zdi, improvizace je součástí mé práce,“ řekl Škapa.

Jeho dosud největším životním projektem byla malba na ploše 5 000 metrů čtverečních na hale u pražského Letiště Václava Havla. „Byl to myslím jeden z největších projektů ve střední Evropě. To jsme dělali 23 dnů, měli jsme na to čtyři tisíce sprejů. Byla to zajímavá zkušenost,“ vzpomněl Škapa.

Součástí žďárského streetartového festivalu byly i workshopy, do kterých se zapojily desítky lidí. „Zájem veřejnosti byl velký, účast nás mile překvapila,“ okomentovala mluvčí radnice Blanka Sobolová. Festival by se měl od nynějška konat ve Žďáru pravidelně vždy po dvou letech.