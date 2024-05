František Harrach vezme návštěvníky muzea strojem času za majiteli zámku

Zájemci mohou přijít mezi 9. hodinou ranní a polednem a poté od 13 do 16 hodin, s tím, že poslední prohlídka odchází hodinu před koncem provozní doby.

Netradiční program ale čeká i na návštěvníky, kteří dorazí do muzea sídlícího v areálu zámku později večer. Těšit se mohou na noční hrané prohlídky.

„Díky stroji času, který bude obsluhovat vynálezce a konstruktér Nikola Tesla, se vydají na pomyslnou cestu do minulosti. Průvodcem jim bude, stejně jako v minulém roce, František Harrach. S hrabětem se příchozí podívají do rytířského sálu, na zámecké nádvoří i do obou pater zámecké budovy,“ nastínila Lucie Pavelcová z Muzea Velké Meziříčí.

Na svém putování památkou se účastníci během jednoho večera setkají hned s několika majiteli zámku, kteří by se však ve skutečnosti spolu potkat nemohli, neboť je dělí několik staletí. Je to třeba Jan Meziříčský z Lomnice, Marie Eleonora z Quastally nebo její neteř Marie Eleonora z Lichtenštejnu.

„Prohlídky budou odcházet každou celou hodinu. První návštěvníci se na cestu časem vydají v sedm hodin večer, poslední pak s úderem jedenácté,“ sdělila Lucie Pavelcová s tím, že dospělí zaplatí za vstup 80 korun, děti polovinu.

S ohledem na omezenou kapacitu hraných prohlídek je však potřeba předem se na ně objednat, a to na telefonním čísle 566 522 206, popřípadě v pokladně muzea během jeho provozní doby.