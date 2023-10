Zámek Dukovany druhým rokem marně hledá kupce, se zájemci vlastník jedná

Vlastník nemovitosti stojící v obci nedaleko jaderné elektrárny, třebíčská společnost TTS energo, vhodného kupce zatím stále nenalezla. Několik zájemců se však podle ředitele firmy Richarda Horkého mladšího již objevilo.

„Zámek Dukovany nabízíme k prodeji skrze specializovanou realitní kancelář. Zájem dosud projevilo několik potenciálních kupců. Aktuálně probíhají jednání se zahraničním investorem,“ vyjádřil se Richard Horký mladší.

Pozdně barokní památku koupil od obce před sedmi lety jeho otec, třebíčský podnikatel Richard Horký, respektive jeho firma TTS energo, a to za deset milionů korun. Nemovitost, jež nebyla v dobrém stavu a Dukovanským byla do té doby spíše nechtěným břemenem, nákladně zrekonstruoval a vybudoval v ní zmíněný hotel s restaurací. Avšak v roce 2021 majitel z osobních důvodů nabídl objekt k prodeji a jeho provoz v prosinci téhož roku ukončil.

Obec, mající předkupní právo, tehdy se svojí nabídkou neuspěla: 55 milionů korun, jež byla ochotna uvolnit, na transakci nestačilo. Zájem neprojevila například ani nedaleká Jaderná elektrárna Dukovany, která přitom služby zařízení v době jeho fungování využívala.

Provoz hotelu s restaurací je ideální, ví obec

Zámek sloužil jak samotnému podniku, tak i jeho dodavatelům. „A to nejen jako restaurační zařízení, ale také k pronájmu prostor. Naši dodavatelé rádi využívali rovněž ubytovací kapacity zámku,“ popsal mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk s tím, že pokud by se zařízení znovu otevřelo, je možné se k využívání jeho služeb ze strany podniku vrátit. „Případné odkoupení zámku jsme však nikdy neřešili,“ dodal Bezděk.

V červenci 2022 Richard Horký starší po delší nemoci zemřel, vlastníkem ale dále zůstala jeho firma TTS energo a pokračovala v hledání vhodného kupce.

Ve znovuvzkříšení zámku doufá i vedení obce Dukovany. „Místní samozřejmě z faktu, že je mimo provoz, nadšení nejsou, stejně jako my – obec, a asi ani samotní majitelé,“ konstatoval starosta Dukovan Miroslav Křišťál s tím, že každá služba v obci je dobrá, a zvlášť jde-li o gastro či ubytování.

Právě restaurace, kde by se pravidelně vařilo a nabízelo polední menu, dle jeho slov ve vsi chybí. Jsou tam pouze dvě hospody.

„Pokud by zámek změnil majitele, určitě bychom uvítali, kdyby tam provozoval služby pro veřejnost. Hotel s restaurací je ideální, líbilo by se mi ale třeba i využití pro nějaké sanatorium nebo domov pro seniory,“ uvedl starosta. Doufá, že stejně jako doposud by mohla mezi budoucím vlastníkem a obcí fungovat vzájemná spolupráce a rozumná domluva.

Cena není veřejná, odráží náklady na opravu

Zahraniční investor, s nímž aktuálně společnost TTS energo jedná, podle Richarda Horkého mladšího uvažuje o zakoupení nemovitosti pro vlastní účely a nepočítá s tím, že by byl zámek přístupný veřejnosti. „Zatím je však jednání v rané fázi, a není proto v našem zájmu se k věci více vyjadřovat,“ dodal Horký.

Blíže specifikovat nechtěl ani cenu, za niž je nemovitost ke koupi. Ta není uvedena ani v nabídce společnosti Chateau.cz, jež se specializuje na prodej zámků a historických objektů. „Informace o ceně není veřejná, ale reflektuje výši prostředků, které byly investovány do rekonstrukce a vybavení objektu,“ sdělil Horký.

Varianta, že by zámek odkoupila obec, teď ve hře není. „Je to moc peněz, jde o desítky milionů, to si prostě dovolit nemůžeme. Shodli jsme se na tom i v zastupitelstvu,“ konstatoval Křišťál.

Problém chybějících gastro služeb berou Dukovanští pro jistotu i do svých rukou. Odkoupili a zčásti již opravili objekt na návsi, kde se nachází obchod a hospoda. „Zatím jsme provedli nějaké rekonstrukce vnějšího rázu – izolace, střecha, okna. Opravili jsme obchod. V příštím roce chystáme projekt k hornímu patru, kde je právě i hospoda,“ přiblížil starosta.

Její vybavení je však z 80. let, a to včetně kuchyně, sociálního zařízení, velkých sálů. „Ty mají ale obrovskou kapacitu, takže potenciál k využití tyto prostory určitě mají. Jen prostě potřebují komplexní rekonstrukci,“ zhodnotil Křišťál. Následující rok bude tudíž na řadě tvorba projektu a v roce 2025 se už chce obec pustit do samotné rekonstrukce, jež by mohla trvat zhruba rok.

„Věříme, že pěkná moderní restaurace s kompletně vybavenou kuchyní, kde zařízení odpovídá současným trendům, by mohla přitáhnout nějakého zajímavého nájemce. Cílem je, aby se v zařízení vařilo, podávala se ‚meníčka‘. Využití se nabízí i pro konání různých akcí či soukromých oslav,“ přiblížil plány starosta Křišťál.