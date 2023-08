Torza zahrádek s feťáky a bezdomovci u jihlavského nádraží nahradí nové byty

Bezdomovcům, uživatelům drog a pijanům se postupně podařilo víceméně zlikvidovat zdejší dnes již bývalou zahrádkářskou kolonii. Údolí se tak po řadu let měnilo v bezprizornou džungli, kam není příliš radno vstupovat.

Dvě či tři zahradní chatky vyhořely, na další spadl strom. Dnes už jsou zahrádky v údolí až na jednu poslední zplanýrovány. Prakticky celé údolí patří Jitce a Jaroslavu Dobrovolným, významné jihlavské podnikatelské rodině. Její aktivity se týkají plynoservisu a v posledních letech hlavně realit.

Dobrovolní dali zahrádkářům výpovědi z nájmů a z údolí nechali odstranit dožívající zahradní chatky a jejich torza.

Na straně přilehlé k ulici Na Vyhlídce nyní chtějí postavit tři terasové bytové domy s celkem 16 až 24 byty.

„Pracovně tomu záměru říkáme Zelené údolí, protože zeleň v tomto lesoparku je a měla by zůstat charakterem té lokality,“ řekl Jaroslav Dobrovolný.

„Vyřizujeme povolení a na jaře chceme začít stavbu skrývkou ornice. Stavba by komplet mohla trvat dva roky,“ pověděl zástupce investorů Jiří Dobrovolný, syn manželů Dobrovolných.

Nižší bílé a šedé domy s dřevěným obložením

Domy by měly být nižší než okolní zástavba v ulici Na Vyhlídce. „Máme zpracovaný projekt pro územní řízení, které začínáme vyřizovat. Ohledně barevnosti budov počítáme s bílou a šedou barvou a dřevěným obložením, případně s nějakými gabiony, ale to ještě uvidíme. Měla by to být přírodní záležitost, zapadající do okolí,“ pravil architekt Petr Holub z ateliéru Artprojekt Jihlava, který záměr projekčně pro investora připravuje.

„Budeme stavět na zastavitelné západní části údolí, řešíme také návaznost na cyklostezku, která by tam měla být,“ dodal Holub.

Svou barevností by podle Holuba měly domy pod ulicí Na Vyhlídce působit podobně jako již vystavěný obytný komplex, který Holubův ateliér navrhl pro zástavbu na místě zbouraných kasáren na Vrchlického ulici.

Výši investice Jiří Dobrovolný nechtěl sdělit. „Ceny se velice rychle mění, zatím nemáme ani hrubý odhad, možná budeme investici zčásti řešit úvěrem,“ nastínil Jiří Dobrovolný.

Investor by nechtěl byty předávat k užívání postupně, ale naráz po dokončení komplexu. „Nyní řešíme zkapacitnění kanalizace. Celý projekt je vcelku složitý na projednávání, ale není to náš první projekt, takže víme, co nás čeká,“ doplnil Jiří Dobrovolný.

Přednost má dokončení Jihlavských Benátek

Podotkl, že pro rodinnou firmu Dobrovolných je nyní přednější dokončit projekt Jihlavské Benátky pod Hradební ulicí a navazující revitalizace k Brněnskému mostu. „Tam by se mělo za měsíc kolaudovat. Pak bude více času se opřít do projektu u nádraží,“ přiblížil Dobrovolný.

Nyní ještě působí údolí dojmem území nikoho. Přes koryto Drážního potoka vede řada lávek k již neexistujícím zahrádkám, z nichž tu a tam zbylo oplocení nebo pár ohořelých trosek. V některých zahrádkách podle vyšlapaných pěšin zjevně občas i v současnosti někdo přebývá.

Na straně k ulici Na Vyhlídce stráň lemují zachovalé sloupky oplocení, mezi nimiž není pletivo. A mezi tím je všude v zeleni množství odpadků - hlavně lahví.

„Znám to údolí od dětství a myslím, že nejkrásnější bylo, když tam ještě ani ty zahradní chatky nebyly,“ zavzpomínal kolemjdoucí Jiří Hrdlička.