Snaha byla, ale zahrádkářská kolonie v Brodě druhou šanci nedostala

„Reagujeme tím na petici, kterou podepsalo 800 lidí. Lidé se o zahrádky starají desítky let, jsou rádi za každý kousek zeleně. O stavební parcely momentálně ve městě není nouze,“ vysvětloval zastupitel Zdeněk Dobrý z KSČM.



Bod na jednání se opozici zařadit podařilo. O zahrádkách se mluvilo desítky minut. Padaly argumenty pro jejich zachování i proti. V sále se zvedaly emoce, někteří ze zastupitelů obhajovali změnu názoru.

„Do lokality vede jediná ulice, v níž jsem napočítal stát 45 aut. Ta by musela být upravena,“ podal jeden z důvodů, proč nyní hlasuje jinak než v červnu, například zastupitel Jan Schwarz (Broďáci).

Podle místostarosty Libora Honzárka o zahrádkářské kolonii město v minulosti jednalo mnohokrát. Veřejně se projednával územní plán, záležitost řešily rovněž na veřejných jednáních výbory. Jedná se o městské pozemky, na nichž jsou zahrádkáři v nájmu.

Zeleň v podobě zahrad u rodinných domů zůstane

„Byly představeny asi tři studie, které většina zastupitelů opakovaně podpořila. Všem nájemcům tvrdíme už skoro pětadvacet let, že se tam bude stavět. Preferujeme výstavbu v intravilánu města, než abychom zabírali zemědělskou půdu,“ tvrdil místostarosta.



Petice za zachování zahrádkářské kolonie Na Nebi se objevila až letos v létě. Stalo se tak poté, co v červnu zastupitelé těsnou většinou schválili takzvaný regulační plán nového sídliště. Ten má zaručit, že všechny budoucí rodinné domy a pozemky budou mít jednotnou podobu.

Jak místostarosta upozornil, zahrady v místě zůstanou. Jen budou soukromé kolem nově postavených rodinných domků. „Ale ani současné zahrádky nejsou veřejným prostorem. Patří nájemníkům, kteří je mají oplocené a nejsou volně přístupné,“ poznamenal Honzárek.

Opozice zároveň odmítala představy vedení města, že tu lidé, kteří chtějí stavět, nakoupí parcely levněji, než od soukromých developerů. „Stejně tyto parcely developeři skoupí a se ziskem budou draze prodávat,“ prohlásil Milan Plodík (KSČM).

„Bojujete za pár zahrádek, ale tisíce lidí nemají kde parkovat“

Za projekt se naopak postavila radní Ivana Mojžyšková (ČSSD). Ta ocenila zejména parkoviště pro zhruba šest desítek vozů, které na části zahrádek má rovněž vzniknout.

„Bojujete tady za pár zahrádek, ale tisíce lidí, kteří tu bydlí, nemají kde zaparkovat. Byty na Výšině přibývají, ale parkovací místa nikoliv. Vůči obyvatelům sídliště kvůli tomu mám výčitky,“ pravila.



„Jestliže projekt nezrušíme, potěšíme sice jednadvacet rodin, které získají krásný výhled na koupaliště, ale zklameme dalších osm stovek lidí, kteří se mohli těšit ze zahrádek a zeleně,“ podotkl Dobrý.



I kdyby zastupitelé červnové usnesení zrušili, zastavení projektu by patrně nedosáhli. V létě byl totiž schválen pouze regulační plán budoucího sídliště. „Všechna předchozí usnesení by zůstala v platnosti, těch by se revokace netýkala,“ upozornil tajemník městského úřadu Václav Stejskal.



I to možná u mnohých zastupitelů hrálo roli. Pro revokaci červnového usnesení jich ruku zvedlo jen devět z pětadvaceti. Plán zrušit zahrádkářskou kolonii a místo ní postavit 21 rodinných domů a parkoviště pro přilehlé sídliště zůstává. Zahrádkáři, kteří tu jsou v nájmu, musí pozemky opustit do konce listopadu 2020.