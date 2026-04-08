Událost se stala v neděli 5. dubna v podvečer. Operační středisko přijalo tísňovou výzvu o jednapadesátiletém muži, u kterého se v rychlíku blížícím se k Jihlavě rozvinula silná dušnost.
Situaci na místě však komplikovala probíhající modernizace nádraží Jihlava-město. „Vzhledem k tomu, že je okolí rozkopané, sanitka nemohla dojet až k peronu. Pacienta by bylo nutné transportovat na lehátku přes staveniště, což by bylo velmi problematické,“ vysvětlil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.
Záchranáři proto na nástupiště doběhli s vybavením v rukou a muži okamžitě podali inhalační terapii (dýchnout z masky s léky – pozn. red.). Aby se předešlo rizikovému přenášení pacienta přes rozestavěný areál, padlo rychlé rozhodnutí – lékař i záchranář zůstanou ve vlaku a pacienta zajistí během jízdy na hlavní nádraží.
Během pětiminutového přesunu po kolejích záchranáři muže přímo v kupé stabilizovali a zavedli mu nitrožilní terapii. Mezitím se prázdná sanitka bleskově přesunula na hlavní jihlavské nádraží, kde už na příjezd vlaku čekala přímo u nástupiště.
Vlak neztratil ani minutu
Díky úzké spolupráci s průvodčí Českých drah se překládka pacienta do sanitního vozu udála ve chvíli, kdy v rychlíku probíhala plánovaná výměna lokomotivy. Spoj díky tomu nabral jen minimální zpoždění.
Podle mluvčího záchranné služby jsou podobné situace, kdy musí posádky využít jiný než vlastní dopravní prostředek, naprosto ojedinělé.
„Vzpomínám si, že asi před dvěma lety využili záchranáři na Dalešické přehradě soukromou loď, aby se dostali k místu události. Ale že by se ošetřoval pacient přímo ve vlaku, který by s nimi jel dál, to za posledních šest let nepamatuji,“ uzavřel Janáček, s tím, že muže následně předali do péče jihlavské nemocnice.
Podle její mluvčí Moniky Zachrlové byl pacient po převozu do nemocnice na urgentním příjmu přibližně půl hodiny a poté odešel domů. „Je v pořádku,“ uvedla.
Současná podoba nádraží Jihlava-město, které prochází rozsáhlou modernizací, představuje pro záchranné složky komplikaci. „Každá stavba nám samozřejmě trošku komplikuje cestu k pacientům, ale s tím se bohužel musíme vypořádat. Chápeme, že jsou místa, která se opravit a rekonstruovat prostě musí,“ přiznává mluvčí záchranářů. V tomto případě improvizace posádky zajistila, že i přes neprůjezdné staveniště byla pomoc u pacienta včas a transport proběhl bezpečně.