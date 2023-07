Zdravotníci na Vysočině už nebudou v nájmu, postupně se dočkají nových základen

Moderní prostory a rychlejší i bezpečnější výjezd sanitek k zásahu. To si slibují představitelé Kraje Vysočina i samotní záchranáři od nových základen zdravotnických záchranářů. Výjezdní stanoviště by měla postupně během čtyř let vzniknout v Telči, Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci a ve Velkém Meziříčí.