Jeleni, andělé i koule. Zářící dekorace lákají do ulic Třebíče i Světlé

„Turisty bych určitě poslala do Třebíče. Nejen kvůli vánoční výzdobě, ale třeba i nasvícení kostela svatého Martina,“ hodnotí Petra Vince, která na Facebooku založila a spravuje skupinu Vysočina s dětmi zaměřenou na rodinné výlety.



Osobně už stihla s dětmi navštívit spoustu míst v kraji. „Světlá nad Sázavou je velké překvapení, hodně zabodovala, určitě se tam vrátíme, i když už osvětlení bude pryč,“ dodává žena ze Žďáru nad Sázavou.

Zatím mají všichni zájemci dost času. Výzdoba totiž bude zářit až do 6. ledna. „Každý den se zapíná s pouličním osvětlením kolem 16. hodiny a vypíná ve 21 hodin. Ve svátečních dnech bude rozsvícená už od 10 hodin do večera,“ popisuje ředitelka světelských kulturních zařízení Jana Kupčíková.

Právě ona byla u zrodu letošní novinky, která dostala název Zimní procházka rozzářenou Světlou.

„Snažili jsme se vymyslet něco v situaci, kdy lidé nemůžou navštěvovat kina nebo divadla. Lidé přijdou na jiné myšlenky, než aby kolem sebe viděli jen to, jestli PES (protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví) ‚štěká‘ a čísla nakažených rostou,“ říká o svém nápadu Kupčíková.

Parkem každou půlhodinu zní vánoční melodie a koledy

Společně se specializovanou firmou z Dobrovíze u Prahy, technickými službami města a dalšími subjekty nazdobili ve Světlé například kašnu na náměstí Trčků z Lípy, silniční most přes Sázavu nebo železniční viadukt a instalovali několik andělů.

Nejvíc atrakcí je však v zámeckém parku, kde se rozzářily „sněhové“ koule, Růžový altán, jelení rodinka. Navíc z altánu na ostrůvku v Dolním parkovém rybníku vyhrávají čtyři různé skladby - Amazing Grace, Auld Lang Syne, Il Silenzio a Dobrou noc má milá.

„Výběr doplníme o čtyři koledy. Zatím Zpívající ostrov zní každou půlhodinu, od příštího týdne bude hudba hrát každou čtvrthodinu,“ poukazuje Kupčíková.

Ve světelských ulicích a parku se objevilo celkem asi patnáct 3D prvků. „Náklady za pronájmy či koupi a instalaci světelných dekorací jsou zhruba 400 tisíc korun,“ bilancuje Kupčíková.

Po prvních dvou týdnech je překvapená obrovským zájmem lidí. Na procházku chodí nejen místní, ale přijíždí i spousta návštěvníků odjinud.

Proti vandalům jsou ozdoby elektronicky zabezpečeny

Reportér MF DNES v pátek večer potkal v parku desítky lidí, v sobotu jich byly podle Kupčíkové stovky.

Mapku s jednotlivými zastaveními si mohou turisté vyzvednout v informačním centru. Ideální je zaparkovat a začít procházku na náměstí Trčků z Lípy, do potemnělého parku se hodí baterka.



Nákladné instalace jsou před vandaly elektronicky zabezpečeny. „Dekorace jsou pojištěné, ale spoléháme na to, že lidé ocení to krásné a že si to budou chtít sami chránit,“ říká ředitelka kulturních zařízení.

V Třebíči už strážníci museli řešit prvního výtržníka. „Pod vlivem alkoholu se snažil vylézt na jelena,“ reagovala mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Nejvíc pozornosti láká kromě jelena s laní ve Znojemské ulici také fotolavička s anděly za kostelem sv. Martina a obří adventní věnec se svíčkami u Pasáže. Třebíč do letošních novinek investovala zhruba půl milionu korun.